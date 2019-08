Cât de frumoasă e soția lui Cove, prezentatorul de la Vorbește Lumea. Ce meserie are Florentina

Nu există român care să nu-l știe pe Gabriel Coveșanu, cunoscut din era „Surprize Surprize”, alturi de Andreea Marin. Acesta este prezent de ani buni în sfera mondenului, dar cu o altă parteneră la braț, Adela Popescu. De la revenirea blondinei, monderează din nou împreună emisiunea iubită de români „Vorbește Lumea”, care aduce noutăți care mai de care mai picante despre vedetele autotone. Puțin știu însă cum arată familia lui Cove pe care o cam ferește de ochii curioșilor. Ce meserie are soția lui și cum s-au cunoscut?

Gabriel Coveșanu este printre puținii oameni publici care a reușit să-și țină viața personală departe de luminile reflectoarelor. Moderatorul de la „Vobește Lumea” alege să și vorbească rar despre cele de acasă, mai ales despre minunile sale, cei doi copii pe care îi are împreună cu Florentina. Cove s-a căsătorrit cu aleasa visurilor în anul 2013 și au împreună doi băieței.

„Ne-am cunoscut la o petrecere. La momentul respectiv fiecare avea viața lui, amândoi eram implicați într-o altă relație. După aceea nu ne-am mai întâlnit. Eu, între timp, m-am și căsătorit și am și divorțat. Apoi ne-am reîntâlnit în același cerc de prieteni, am povestit, ne-am amintit una-alta. Am luat-o așa cu pași timizi și totul a decurs de la sine. Nici nu ne gândeam că vom rezista mult timp împreună. Au fost și momente în care ne-am speriat un pic, dar ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt”

Gabriel Coveșanu