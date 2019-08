Adela Popescu a început cu stângul noul sezon Vorbește Lumea. S-a accidentat chiar din prima zi

Emisiunea de zi ”Vorbește Lumea” de la Pro TV a revenit astăzi din vacanță. Toți așteptau gazdele show-ului să intre în platou pentru ca aceasta să înceapă și…mai mare le-a fost minunea fanilor când au văzut că Adela Popescu a intrat șchiopătând. Cum s-a accidentat vedeta?

Luni, 26 august, emisiunea ”Vorbește Lumea” a revenit pe sticlă. Într-o altă formulă, la echipa lor adăugându-se acum și o fată care va prezenta meteo, Viviana Sposub, de la Antena 1, Cove aștepta ca mâna de fier, cea care îi ține piept zilnic, Adela, să intre în platou. Zis și făcut. Deși s-a accidentat, tot a intrat cu zâmbetul pe buze. Prezentatoarea, care a revenit din concediul de maternitate, a intrat pe tocuri șchiopătând. Actrița le-a spus fanilor că a avut un accident în timp ce încerca să liniștească unul dintre copii.

“Eram la aniversarea de patru ani de la nuntă cu soțul, mânam un pește, beam un vin. Am primit telefon de acasă de mama: copiii plângeau și a trebuit să plec repede. Am ieșit în fugă să îl liniștim pe Alexandru și m-am prăvălit”, a povestit vedeta.

Adela a alunecat pe scări, a făcut entorsă și acum are piciorul imobilizat într-o fașă. Astfel, mămica a doi copii acum a făcut un efort ca să arate impecabil în prima zi de emisiune.

„Pur și simplu, eram cu cel mic în brațe și m-am împiedicat. Am zburat 16 ore cu avionul, m-am dus până la capătul lumii cu copiii, n-am pățit nimic și am venit în țară și am căzut pe scări. Deci, cât poate fi de hilar? Și eram și în papuci, nici măcar nu eram pe tocuri”, a explicat Adela.