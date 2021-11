Cât de des trebuie dezghețat frigiderul, de fapt. Cum să o faci corect cu funcția No Frost

Mulți oameni au semne de întrebare cu privire la îngrijirea frigiderului. Când trebuie dezghețat acesta? Îl ajută să fie curat și funcțional pentru mai mult timp. Cum trebuie să faci corect acest procedeu?

Cum trebuie dezghetat frigiderul și cât de des?

Unii oameni nu fac din acest lucru un obicei pentru că nu știu cât este de important sau pentru că uită să facă asta. Frigiderul trebuie dezghețat pentru buna lui funcționare pentru o perioadă mai lungă, dar și pentru igienizarea sa în profunzime. Tot procedeul trebuie făcut cu funcția No Frost.

Trebuie să faci acest lucru o dată sau de două ori pe an. De asemenea, trebuie să cureți fiecare spațiu în care ții alimentele. Primul pas este să scoți frigiderul din priză și să dai afară toate alimentele, ulterior lasă ușile deschise pentru ca aerul mai cald să pătrundă la interior și astfel să înceapă procesul de dezghețare.

Îți este sugerat ca între timp să verifici alimentele și să vezi dacă toate sunt bune de consum ori să le sortezi în recipiente diferite dacă au nevoie. Nu trebuie să uiți de sortare și curățarea fiecărei părți în timp ce folosești funcția No Frost.

Ce soluție îți trebuie?

Un alt pas include dezinfectarea aparatului, iar pentru asta specialiștii recomandă să te folosești de produse care nu conțin clor sau substanțe corozive. Poți face acasă o soluție simplă din bicarbonat de sodiu, apă și oțet pe care să o pulverizezi în spațiile dorite, ulterior să freci cu grijă.

După ce ai terminat curățenia, asigură-te că pereții interiori sunt uscați complet și totul este curat. Ultimul pas este să bagi aparatul din nou în priză și să aștepți ca interiorul să se răcească. Trebuie să aștepți ca întreg congelatorul să ajungă la -18 grade Celsius, ulterior să bagi alimentele în ordine.

Cât de des trebuie curățat?

ZILNIC: sterge rafturile. Fie ca este vorba despre o sticla care nu a fost inchisa bine sau o punga nesigilata al carei continut s-a varsat, rafturile trebuie curatate cat mai repede. Diversele scurgeri si pete lipicioase pot favoriza aparitia bacteriilor sau a mucegaiului, asa ca e bine sa le cureti imediat ce le-ai observat.

SAPTAMANAL: arunca resturile, legumele, fructele si mancarea expirata. O felie de pizza ramasa de la ultima petrecere cu prietenii sau o salata pe care nu ai terminat-o la ultima masa sunt resturi care, chiar daca sunt depozitate in frigider, nu au o durata prea mare de viata. La fel si fructele sau legumele: verifica-le saptamanal si arunca-le pe cele care dau semne ca sunt pe cale sa se strice.

TRIMESTRIAL: curata frigiderul in profunzime. Este o procedura de durata, asa ca e bine sa-ti rezervi cel putin o jumatate de zi pentru a scoate toata mancarea din frigider, pentru a dezgheta congelatorul si pentru a curata temeinic si in interior, si in afara.

DE DOUA ORI PE AN: curata condensatorul frigorific. Chiar daca nu pare o munca importanta pentru durata de viata a frigiderului, curatarea condensatoarelor e esentiala – ele sunt responsabile pentru disiparea caldurii produse in timpul racirii si, daca sunt acoperite de praf, de exemplu, frigiderul va consuma mai multa energie pentru a elimina surplusul de energie termica. (Sursa: arctic.ro)