Cât costă un borș de pește pe litoral la început de iunie 2024. Prețurile au luat-o razna

faptul că vorbim de prețurei mari, uneori chiar exagerate, nu ar mai trebui să mire pe nimeni. Dar, cu toate astea, ne-am decis să aflăm cât costă un borș de pește pe litoral la început de iunie 2024.

Litoralul românesc, și aventura prețurilor exagerate

După ce, recent, am aflat cât costă o porție de hamsii la mare în 2024, ne-am decis să mergem, din nou, pe litoral și să vedem care mai este pulsul prețurilor. După ce ne-am făcut datoria de a merge la vot, având în vedere că azi au loc alegerile locale și cele europarlamentare, pentru a ne relaxa am pornit spre mare.

Am decis ca, pentru început, să ne oprim în Constanța, ulterior mergând mai departe către una din stațiunile de pe litoral. Dacă ne aducem aminte, și în anii trecuți au existat situații în care prețurile au avut o tentă de creștere, și nu de puține ori turiștii erau nemulțumiți.

Dar, ne-am decis să aflăm pe pielea noastră cât costă un borș de pește pe litoral la început de iunie 2024, și am ales unul din cele mai populare localuri din oraș.

Am aflat cât costă un borș de pește pe litoral la început de iunie 2024

Am ales să ne oprim la restaurantul Scoica din Constanta, unde știam că se mănâncă relativ bine, și am comandat câte un borș, la care am primit pâine, smântână și ardei.

Din punct de vedere culinar, preparatul a fost la înălțimea așteptărilor, iar din punctul de vedere al prețuli, am plătit 31 de lei de persoană, deci un total de 62 de lei pentru 2 persoane. Deși am putea spune că este un cost ridicat, așa e, dar dacă chiar vrei să mănânci bine, atunci renunți la pretenții și mănânci.

Marea Neagră este caldă, și plajele sunt pline

Așa cum precizau specialiștii, apa Mării Negre la început de iunie 2024 a ajuns la cep puțin 21 de grade, iar cea din aer, cel puțin în cursul zilei de ieri, era undeva spre 29 de grade. Cu alte cuvinte perioada este tocmai bună pentru a merge pe litoral și a face o baie și plajă.

Cu toate astea, trebuie reamintit că este în vigoare un cod portocaliu de instabilitate termică accentuată și valori termice peste 33 de grade, chiar și în zona de sud-est, în Dobrogea. În aceste condiții, specialiștii recomandă să aveți mare grijă cât și cum stați la soare, existând riscul insolațiilor și a unui disconfort nedorit. Așadar, mare grijă!