Cât costă să petreci Crăciunul și Revelionul la pensiunea de 300.000 de euro a familiei lui Răzvan Ciobanu: ”Camerele au fost decorate de fiul meu!” EXCLUSIV

Elena Ciobanu, mama regretatului Răzvan Ciobanu, designerul care a revoluționat moda românească, a rămas să se ocupe singură de pensiunea familiei, după decesul fiului, dar și al soțului ei. Femeia îndoliată ne-a vorbit, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre pregătirile pentru perioada de Sărbători: ”Viața merge înainte, așteptăm turiștii!”. Iată și cât costă o vacanță, de Crăciun și de Revelion, în acest mic colț de Rai, pensiunea de 300.000 de euro a familiei lui Răzvan Ciobanu.

Elena Ciobanu se află în febra pregătirilor, pentru Sărbătorile de Iarnă, la pensiunea familiei.

Pensiunea, cunoscută sub numele ”Ciobănelu”, este situată în satul vâlcean Ciungetu, construcție în valoare de aproximativ 300.000 de euro:

”Așteptăm turiștii, ne pregătim cu mesele festive, de Crăciun și de Revelion, și cu decorațiunile de Sărbători, vom avea bunătăți, vom avea și sărmăluțe”, ne-a spus Elena Ciobanu.

În acest mic colț de Rai obișnuia să se retragă, departe de lumina reflectoarelor și de agitația Bucureștiului, și fiul ei, designerul Răzvan Cioban. El promova, adesea, pe conturile sociale, afacerea de familie.

În urmă cu câțiva ani, își postase, pe Facebook, o fotografie din grădina vilei, dar și un mesaj prin care își exprima dragostea pentru mama care îl răsfăța ca în copilărie: ”Am ajuns în ”vacanță” la mama mea! Am să dorm pe săturate, dar nu am să și mănânc „prostii”…sau poate o felie de cozonac și un pahar cu lapte, am dezlegare. Musai să o fac până în ora 15.00”.