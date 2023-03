Cât costă să te cazezi de Paște la pensiunea de 300.000 de euro a familiei lui Răzvan Ciobanu: ”Nu știu ce îmi mai rezervă viața”. EXCLUSIV

Elena Ciobanu, mama regretatului designer Răzvan Ciobanu, ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre vechea afacere a familiei, Pensiunea Ciobănelu, unde, de Sfintele Sărbători de Paști, mulți turiști îi vor trece din nou pragul. În acest mic colț de Rai obișnuia, adesea, să se retragă, departe de lumea reflectoarelor, și Răzvan Ciobanu…

Ce planuri are Elena Ciobanu cu pensiunea de 300.000 de euro a familiei, din Vâlcea

Întrebată de reporterii Playtech Știri dacă, după decesul fiului ei, Răzvan Ciobanu, dar și al soțului, va scoate la vânzare pensiunea familiei, în valoare de aproximativ 300.000 de euro, din satul vâlcean Ciungetu, Elena Ciobanu ne-a declarat:

”Ei, cu toate zvonurile, astea, că vând…Nu știu, vedem ce o mai fi, ce îmi mai rezervă viața. Acum aștept turiștii de Paște, ne pregătim”.

Elena Ciobanu se ocupă de partea administrativă a pensiunii, dar și de primirea turiștilor, fiind o gazdă de excepție, potrivit mesajelor, de pe conturile sociale, ale celor care și-au petrecut vacanța în acest loc de vis.

Și Răzvan Ciobanu se retrăgea, aici, adesea. Iată ce scria el, în urmă cu câțiva ani, pe Facebook: ”Am ajuns în „vacanță” la mama mea! Am să dorm pe săturate, dar nu am să și mănânc „prostii”…sau poate o felie de cozonac si un pahar cu lapte, am dezlegare. Musai să o fac până în ora 15.00”.

Cât costă cazarea, de Paște, la pensiune

Elena Ciobanu ne-a spus și cât costă un loc de cazare, în care este inclusă și masa festivă, de Paște:

”Mai avem locuri libere, de Paște, un pachet de 3 nopți de cazare, cu demipensiune și cu masa de Paște, cu produse tradiționale, costă 1.200 de lei, de persoană. Am început pregătirile pentru turiști, ca să fie totul frumos, să fie bine. Dar, știți cum e în viață, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Însă, noi ne străduim, aici, la pensiune”.

În restul perioadei, o cameră dublă costă 230 lei pe noapte, la care se adaugă demipensiunea de 100 de lei de persoană sau pensiune completă, de 160 de lei de persoană, copiii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani beneficiind de 50% reducere.

”Pisicuța lui Răzvan se află, aici, la pensiune”

Elena Ciobanu a păstrat, ca amintire, pisicuța din rasa Sphynx, a fiului ei, alinându-și astfel un pic dorul de Răzvan:

”Pisicuța lui Răzvan se află aici, la pensiune, a iubit-o și soțul meu foarte mult, este bine, s-a acomodat, aici, la noi”.

Elena este o fire foarte puternică. Recunoaște, însă, că marea ei durere sufletească, urmare a dispariției celor doi oameni dragi, nu va trece niciodată:

”Încerc să fiu mai bine, cât se poate, după atâtea necazuri, cu fiul, cu soțul meu… Dar, eu nu pot să fiu mai bine și nu voi fi niciodată…”, ni s-a mai confesat mama regretatului designer Răzvan Ciobanu, exclusiv pentru Playtech Știri.

Răzvan Ciobanu s-a stins din viață la doar 43 de ani. După trei ani, a murit și tatăl lui

Pe 29 aprilie 2019, Răzvan Ciobanu și-a pierdut viața, la doar 43 de ani, într-un tragic accident de mașină, care a avut loc pe DJ 226, la ieşirea din localitatea Săcele, judeţul Constanţa, în timp ce se întorcea, spre București, de pe Litoral.

„În data de 29.04.2019, în jurul orelor 07.15, am fost sesizaţi de producerea unui accident mortal. Un bărbat de 43 de ani a condus un autoturism, pe DJ 226, dinspre Năvodari către Săcele, şi, ajungând la intrarea în localitatea Săcele, din cauza neatenţiei în conducere, a pierdut controlul asupra autoturismului şi a părăsit partea carosabilă, către dreapta, unde a rulat aproximativ 850 metri, după care a intrat în coliziune cu mai mulţi copaci. A rezultat decesul, la fața locului, al conducătorului auto”, transmitea, atunci, IPJ Constanţa.

După aproape trei ani de la tragedie, pe 22 august 2022, s-a stins din viață și tatăl lui Răzvan, în urma unor probleme cardiace: