Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru la prima sa vizită oficială. Prima Doamnă a fost lăudată pentru alegerea făcută, prețul este accesibil oricui

Mirabela Grădinaru a fost în centrul atenției la începutul primei vizite oficiale pe care a făcut-o în calitate de Prima Doamnă a României. Rochia purtată de soția lui Nicușor Dan a stârnit un val de complimente. Piesa vestimentară, creație a unui brand în spatele căruia se află una dintre cele mai apreciate femei din showbiz-ul autohton, are un preț accesibil.

Cât costă rochia purtată de Mirabela Grădinaru în Austria

Cu toate că a recunoscut că este o fire discretă, Mirabela Grădinaru a fost vedeta vizitei lui Nicușor Dan în Austria. Prima Doamnă a impresionat printr-o apariție elegantă la Festivalul de la Salzburg, unde a fost prezentă alături de președintele României și de fiica și fiul lor. Soția președintelui a purtat o rochie midi într-o nuanță delicată de roz pudrat, cu o croială clasică și detalii fine la nivelul gulerului – o alegere stilistică discretă, dar rafinată, perfectă pentru un eveniment cultural de prestigiu.

Ținuta, semnată de brandul Amalin by Andreea Raicu – un designer pe care Mirabela Grădinaru l-a preferat și în timpul campaniei electorale – are un preț estimat de sub 1.000 de lei. Rochia s-a armonizat perfect cu rochia albă vaporoasă aleasă de fiica lor, un model cu detalii fine, ideal pentru atmosfera sofisticată a festivalului.

„Sunt onorată ca, la prima sa vizită oficială în Austria, Prima Doamnă a României a ales să poarte o rochie creată de Amalin”, a scris Andreea Raicu, pe o platformă de social media.

Pantofii albi cu toc și coafura simplă au completat un look echilibrat, demonstrând o eleganță asumată, fără ostentație – un stil potrivit pentru un eveniment internațional de acest calibru.

Apariția a stârnit un val de complimente pentru soția lui Nicușor Dan, dar și pentru Andreea Raicu: