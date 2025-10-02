Cum arată vila lui Iancu Sterp? S-a mutat de la mama Geta pentru a locui doar cu soţia sa, Denisa: ”Este foarte spațioasă, are și zonă verde”

După ce au spus „da” în fața altarului în urmă cu aproape un an, Iancu Sterp și Denisa Cotolan au decis să facă un pas important pentru viața lor de familie. Cei doi soți au părăsit locuința mamei Geta, locul unde Iancu a crescut și unde familia Sterp și-a păstrat unitatea, și s-au mutat în propria casă. Momentul este cu atât mai emoționant, cu cât în câteva luni urmează să devină părinți.

Iancu și Denisa s-au mutat în casă nouă

Iancu și Denisa formează un cuplu stabil de mai mulți ani, iar mariajul lor a venit ca o continuare firească a relației. După nuntă, cei doi au început să pună bazele unui viitor comun, iar achiziția unei case a fost pasul firesc. Mutarea marchează începutul unei etape noi, în care își construiesc propriul univers, separat de restul familiei, dar la fel de legat de tradițiile și valorile cu care au crescut.

Locuința aleasă de cei doi soți a fost finalizată în urmă cu doi ani și i-a atras imediat prin designul modern și funcțional. Casa este ridicată pe un singur nivel și impresionează prin spațiu și lumină. Curtea oferă o zonă verde care aduce un plus de intimitate și relaxare, ideală pentru momentele în familie, iar Iancu Sterp a făcut un tur virtual al casei, pe TikTok.

Interiorul este decorat în tonuri calde de crem, gri și maro, conferind o atmosferă primitoare. Livingul și bucătăria sunt spațioase și practice, iar casa dispune de trei camere, patru băi și o mansardă, oferind suficient loc pentru un trai confortabil.

Un cămin pentru viitorul copil

„Asta e terminată de doi ani. Se și vede că e nouă. Este exact pe placul nostru, pe un nivel. Este foarte spațioasă, are și zonă verde, un pic de curte. O să vă arăt și în interior. Eu zic că e o casă foarte frumoasă. Nu avem candelabre, o să punem. Livingul și bucătăria sunt mari. Are și multe ieșiri (nr. către curte). Are trei camere și patru băi, o mansardă. Eu zic că am făcut o alegere înțeleaptă să o cumpărăm decât să o construim. Tot așa voiam să arate”, a spus Iancu Sterp, în mediul online.

Mutarea nu este doar pentru confort, ci și pentru pregătirea pentru noul rol pe care cei doi urmează să îl îndeplinească: acela de părinți. Iancu și Denisa se gândesc deja la camera specială pentru bebelușul care urmează să vină pe lume, iar fiecare detaliu din noua locuință este privit prin prisma viitorului membru al familiei.