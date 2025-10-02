Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
02 oct. 2025 | 09:59
de Daoud Andra

Cum arată vila lui Iancu Sterp? S-a mutat de la mama Geta pentru a locui doar cu soţia sa, Denisa: ”Este foarte spațioasă, are și zonă verde”

Monden
Cum arată vila lui Iancu Sterp? S-a mutat de la mama Geta pentru a locui doar cu soţia sa, Denisa: ”Este foarte spațioasă, are și zonă verde”
18imagini

După ce au spus „da” în fața altarului în urmă cu aproape un an, Iancu Sterp și Denisa Cotolan au decis să facă un pas important pentru viața lor de familie. Cei doi soți au părăsit locuința mamei Geta, locul unde Iancu a crescut și unde familia Sterp și-a păstrat unitatea, și s-au mutat în propria casă. Momentul este cu atât mai emoționant, cu cât în câteva luni urmează să devină părinți.

Iancu și Denisa s-au mutat în casă nouă

Iancu și Denisa formează un cuplu stabil de mai mulți ani, iar mariajul lor a venit ca o continuare firească a relației. După nuntă, cei doi au început să pună bazele unui viitor comun, iar achiziția unei case a fost pasul firesc. Mutarea marchează începutul unei etape noi, în care își construiesc propriul univers, separat de restul familiei, dar la fel de legat de tradițiile și valorile cu care au crescut.

Locuința aleasă de cei doi soți a fost finalizată în urmă cu doi ani și i-a atras imediat prin designul modern și funcțional. Casa este ridicată pe un singur nivel și impresionează prin spațiu și lumină. Curtea oferă o zonă verde care aduce un plus de intimitate și relaxare, ideală pentru momentele în familie, iar Iancu Sterp a făcut un tur virtual al casei, pe TikTok.

Interiorul este decorat în tonuri calde de crem, gri și maro, conferind o atmosferă primitoare. Livingul și bucătăria sunt spațioase și practice, iar casa dispune de trei camere, patru băi și o mansardă, oferind suficient loc pentru un trai confortabil.

Un cămin pentru viitorul copil

„Asta e terminată de doi ani. Se și vede că e nouă. Este exact pe placul nostru, pe un nivel. Este foarte spațioasă, are și zonă verde, un pic de curte. O să vă arăt și în interior. Eu zic că e o casă foarte frumoasă. Nu avem candelabre, o să punem. Livingul și bucătăria sunt mari. Are și multe ieșiri (nr. către curte). Are trei camere și patru băi, o mansardă. Eu zic că am făcut o alegere înțeleaptă să o cumpărăm decât să o construim. Tot așa voiam să arate”, a spus Iancu Sterp, în mediul online.

Mutarea nu este doar pentru confort, ci și pentru pregătirea pentru noul rol pe care cei doi urmează să îl îndeplinească: acela de părinți. Iancu și Denisa se gândesc deja la camera specială pentru bebelușul care urmează să vină pe lume, iar fiecare detaliu din noua locuință este privit prin prisma viitorului membru al familiei.

Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Gestul oribil făcut de iubitul Ioanei Popescu la căpătâiul jurnalistei. Mara Bănică a fost șocată de tupeul lui. Incredibil ce a putut să zică: Asta era grija ta
Digi24
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Horoscop
acum 15 ore
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Cum arată acum Monica Gabor? S-a schimbat mult de când a plecat din România, a fost filmată de Irina Columbeanu
Monden
acum 18 ore
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Marea actriţă de la Hollywood care uimeşte cu anunţul divorţului. Toţi au crezut că are un mariaj de vis, însă este separată de soţul ei de trei ani
Monden
acum 19 ore
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Trei zodii atrag banii ca magnetul în octombrie 2025. Vor avea succes financiar fără să se aştepte
Horoscop
acum 20 de ore
Parteneri
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
Click.ro
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
Digi24
Imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, așezat chiar peste ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro