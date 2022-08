Cât costă parcarea în Bucureşti 2022. Harta zonelor în funcţie de preţuri

Cât costă parcarea în București 2022. Primăria București a stabilit trei zone, iar fiecare zonă are un anumit tarif, indiferent că este vorba despre un tarif orar sau de abonament pentru riverani, persoane fizice, juridice sau operatori economici din domeniul transportului. Se întâmplă de la 15 august. Ce trebuie să știe șoferii!

Cât costă parcarea în Bucureşti 2022

Din data de 15 august 2022, șoferii care vor dori să parcheze pe arterele gestionate de Primăria București și unde sunt trasate locuri de parcare vor fi nevoiți să plătească, iar suma va diferi în funcție de zonă. Astfel, vor exista tarife orare, precum și mai multe feluri de abonamente.

Pentru Zona 0, cu aria delimitată de străzile:

Piața CA Rosetti – Str. Tudor Arghezi – Str. Dr. Dimitrie G Gerota – Str. Jean Louis Calderon – Strada CA Rosetti – Bdul. Nicolae Bălcescu – Str. Ion Câmpineanu – Calea Victoriei – Splaiul Independenței – Str. Halelor – Piața Unirii – Bdul. Unirii – Bdul. Mircea Vodă – Str Matei Basarab – Bdul. Hristo Botev – Piața CA Rosetti, tarifele orare vor fi practicate în intervalul 7-23, de luni până vineri, iar șoferii vor plăti suma de 10 lei pe oră.

Pentru Zona 1, cu aria cuprinsă între ZONA 0 și străzile: Piața Francofoniei – Calea 13 Septembrie – Sos. Panduri – Bdul. Geniului – Sos. Cotroceni – Splaiul Independenței – Bdul. Mihail Kogălniceanu – Str. Vasile Pârvan – Str. Berzei – Str. Gării de Nord – Piața Gării de Nord – Calea Griviței – Sos. Nicolae Titulescu – Bdul. Banul Manta – Bdul. Ion Mihalache – Str. Aviator Popișteanu – Bdul. Expoziției – Str. Parcului – Str. Tipografilor – Sos. București_Ploiești – Bdul. Aerogării – Str. Nicolae G Caranfil – Bdul. Beijing – Bdul. Mircea Eliade – Calea Floreasca – Str. Polonă – Str. Mihai Eminescu – Str. Traian – Bdul Pache Protopopescu – Sos. Mihai Bravu – Str. Traian Popovici – Calea Dudești – Bdul. Octavian Goga – Str. Nerva Traian – Bdul. Gheorghe Șincai – Str. Lânăriei – Calea Șerban Vodă – Bdul. Mărășești – Piața Libertății – Str. Mitropolit Nifon – Piața Regina Maria – Bdul. Libertății – Piața Francofoniei, șoferii vor fi nevoiți să plătească suma de cinci lei pe oră.

Pentru Zona 2, cuprinsă între ZONA 1 și limita administrativă a Municipiului București, tariful va fi de 2,5 lei pe oră.

De precizat este că tariful pentru Zona 0 și pentru zona 1 se aplică pentru primele două ore de utilizare a locului de parcare, iar după expirarea duratei se va aplica măsura suprataxării, având un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare oră de depășire.

Abonamente pentru riverani

În ceea ce privește riveranii, ei pot beneficia de abonamente cu sau fără rezervarea locului de parcare, 24/7, în fiecare din zonele de tarifare 0, 1 sau 2 din București.

Pentru rezervarea unui loc în Zona 0, riveranii vor plăti suma de 900 de lei pe lună, 4.860 de lei pe semestru sau 8.640 de lei pe an, pentru Zona 1, ei vor plăti 700 de lei pe lună, 3.780 de lei pe semestru sau 6.720 de lei pe an. Riveranii din zona 2 vor plăti 400 de lei pe lună, 2.160 de lei pe semestru sau 3.840 de lei pe an.

De asemenea, riveranii care doresc abonament fără rezervarea unui loc trebuie să achite în Zona 0 suma de 200 de lei pe lună, 1.100 pe semestru sau 2.000 de lei pe an. În Zona 1, pentru un abonament fără loc rezervat vor plăti 100 de lei pe lună, 550 de lei pe semestru și 1.000 de lei pe an. În Zona 2 tarifele vor fi de 80 de lei pe lună, 440 de lei pe semestru și 800 de lei pe an.

Abonamente pentru persoane fizice

Persoanele fizice pot alege și abonamente de o zi, de o săptămână, de o lună sau de un semestru sau un an pentru fiecare dintre cele trei zone, iar plata abonamentului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia. Costul abonamentelor diferă de zonă.

Abonamente pentru persoane juridice

Și persoanele juridice au posibilitatea de a opta pentru abonamente fără rezervarea locului de parcare de o zi, o săptămână, o lună, un semestru sau un an pentru fiecare din zonele 0, 1 sau 2, în intervalul orar 07:00-23:00 sau pentru abonamente cu rezervarea locului de parcare, pe o durată de o lună, un semestru sau un an, 24/7. Costul abonamentului diferă în funcție de Zonă.

Nu în ultimul rând, și agenții economici vor putea încheia contracte de folosință pentru locurile de parcare administrate de Primăria Capitalei, iar contractul va beneficia de rezervarea locului de parcare în intervalul orar specificat.