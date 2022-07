Cât costă parcarea în stațiunile din Bulgaria în 2022. Prețul pentru un sejur de 7 zile

Cât costă parcarea în situațiunile din Bulgaria. Care este prețul un sejur de 7 zile. Dacă plănuiești un sejur pe litoralul bulgăresc, sunt mai multe informații pe care le-ai putea considera utile. Spre exemplu, prețul parcării din marile stațiuni ar fi o informație de interes, dacă plănuiești o vacanță în stațiuni cunoscute din Bulgaria, precum Albena, Nisipurile de Aur, Sunny Beach si Nessebar.

Cât costă parcarea în stațiunile din Bulgaria în 2022

Bulgarii sunt destul de fermi atunci când vine vorba de respectarea regulilor de parcare, astfel că este recomandat să parchezi doar în locurile special amenajate, tocmai pentru a evita situația în care mașina să-ți fie ridicată.

Ca să o recuperezi, ar trebui să scoți din buzunar pe puțin 200 de leva, adică peste 500 lei, o cheltuială pe care o poți evita, desigur.

Dacă mergi în Albena, poți găsi patru zone de parcare, iar fiecăreia dintre ele îi este atribuită o culoare. Zona galbenă este zona gratuită, zona portocalie este cu plată și are o capacitate de 800 de locuri, zona albastră este cu plată și are o capacitate de 1200 de locuri, zona verde este cu plată și are locuri în apropiere de malul mării.

Trebuie să știi însă că parcarea în zona verde are prețurile cele mai mari, dar include și locuri în apropiere de plajă.

Prețurile pentru cele mai cunoscute stațiuni de pe litoralul bulgăresc

Dacă mergi la Nisipurile de Aur, vei da peste spații de parcare destul de limitate. Chiar și așa, și în această stațiune există variante de parcare publică, iar majoritatea hotelurilor oferă locuri de parcare la locație, dar nu sunt mereu suficiente. Unele dintre hoteluri au mai multe locuri de parcare disponibile chiar în locație. În această stațiune, costurile parcării se ridică la circa 10-15 leva pe zi.

Dacă vrei să mergi la Sunny Beach, aici, hotelurile sunt mai aerisite și pun la dispoziția clienților mai multe locuri de parcare. Dar ai și varianta parcărilor publice. În ce privește costul parcării, el poate varia, dar în general plătești cam 10-15 leva pe zi la hoteluri, circa 3 leva pe ora în stațiune, 15-20 de leva pentru o zi de staționare într-o parcare publică din stațiune.

Parcare la Nessebar se poate face într-una dintre următoarele zone:

parcarea Old Town Nessebar

parcarea Morska Gara

parcarea Yacht Port

Tarifele sunt asemănătoare cu cele din Sunny Beach, deci tot cam 3-4 leva pe oră.

Litoralul bulgăresc este destinația numărul 1 peste hotare a românilor, iar stațiunile cele mai cunoscute se aglomerează cel mai mult în iulie-august, motiv pentru care, uneori, și locurile de parcare pot părea insuficiente.