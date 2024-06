Cât costă o noapte de cazare la apartamentele lui Mihai Trăistariu de pe litoral: “Mai ieftin nu găsești”. Afacerea îi merge bine, și-a mai achiziționat o locuință de lux EXCLUSIV

Un sejur la mare, indiferent că vorbim de Marea Neagră, sau orice alt loc din lume, implică în mod cert o cazare. Dacă hotelurile de pe litoralul românesc au majorat prețurile, mai există și alte opțiuni, spre exemplu apartamentele de pe litoral. Și pentru a știi concret ce și cum, ne-am decis să aflăm cât costă o noapte de cazare la apartamentele lui Mihai Trăistariu de pe litoral, care recunoaște în exclusivitate pentru Playtech Știri, că afacerea îi merge bine, și a mai achiziționat o locuință de lux.

Așa cum redacția noastră a mai relatat, în exclusivittate, celebrul Mihai Trăistariu a luat decizia cu mult timp în urmă să investească într-un număr de apartamente situate pe litoralul Mării Negre, afacere din care, conform celor spuse de el, îi ies bani frumoși:

„Eu sunt un norocos in privința turismului și în privința afacerilor, in sensul că am deschis chiar în pandemie, în 2020.

Atunci a mers un pic la jumătate. În anul următor a mers ceva mai bine, iar în 2022 am avut o vară plină.”, ne-a declarat artistul, în exclusivitate.