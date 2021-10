Vedetă de la Holograf, internată 9 zile în spital din cauza covid-19. Ce a văzut cu ochii lui acolo

O vedetă a trupei Holograf a ajuns la spital, acolo unde a stat internată nu mai puțin de 9 zile, din cauza covid-19.

El a ajuns pe mâna medicilor, după ce s-a infectat cu virusul Sars Cov2. A stat 9 zile internat în spital și a povestit prin ce a trecut, prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook.

Iulian Vrabete, chitaristul și compozitorul trupei Holograf a trecut prin momente cumplite când a aflat că are covid-19. El a ținut să mulțumească medicilor care au avut grijă de el.

“Am trecut prin COVID. Am cerut la 112 o evaluare, am fost preluat rapid și dus la Spitalul Floreasca unde, cu eficiență și seriozitate, am fost investigat prin EKG, CT, analize de sânge și chiar consult medical personal. Menționez că nu am avut nicio intervenție sau recomandare din partea nimănui”, a scris artistul pe pagina de Facebook.