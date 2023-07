Cât costă celebrul tricou kaki pe care îl poartă domnul Pavel la Survivor. Orice român și-l permite

Daniel Pavel a devenit rapid unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori, odată cu show-ul Survivor. Multă lume l-a văzut în ultimul purtând aceeași costumație și s-a întrebat cât costă celebrul tricou kaki pe care îl poartă domnul Pavel la Survivor. Răspunsul ar putea să te surprindă, având în vedere că vedetele din România cheltuie sume exorbitante pe haine de designer.

Daniel Pavel – biografie

Daniel Pavel este prezentatorul show-ului Survivor. A devenit cunoscut odată cu această competiție, fiind rapid îndrăgit de public. Carismatic și mereu o prezență plăcută pentru telespectatori și concurenți, domnul Dan, așa cum îl numesc participanții la concurs, este relativ nou în lumea televiziunii.

Daniel Pavel are 46 de ani și este născut pe 8 septembrie. A crescut în București, în Balta Albă, este divorțat și are 1,80 m înălțime.

El are un băiat în vârstă de 18 ani alături de fosta lui soție. Are un frate și o soră cu care are o relație foarte apropiată.

Prezentatorul Survivor a terminat liceul în București, apoi a decis să plece în Constanța, unde a terminat Institutul de Marină Comercială. Doi ani de zile a fost ofițer de marină comercială.

S-a întors apoi în București și s-a apucat de sporturi precum box, judo, scrimă, arde marțiale, fotbal sau polo. Fratele lui este instructor de fitness, lucru care l-a ajutat să se mențină în formă.

Are o experiență de 13 ani în presă

A devenit el însuși instructor de fitness, dar a cocheta mereu cu lumea presei. El a furat meserie de la omul de radio Constantin Rudințchi.

Daniel Pavel a devenit co-prezentator la Radio France Internațional și a lucrat și în Antena 3, unde a prezentat o emisiune săptămânală.

A plecat apoi în Viena. Apoi, a fost redactor șef la Penny FM.

„Am fost reporter în centrul de media al Institutului de Marină. Avea studio şi tot ce mai trebuia, însă am lăsat-o ca o pasiune. Am plecat pe mare, dar am conştientizat că n-am să fac marină toată viaţa. Am făcut 4 ani de carieră pe mare”, a spus Daniel Pavel pentru Pagina de Media.

Viața amoroasă

Daniel Pavel are un copil cu fosta soție. Băiatul are 18 ani și este cea mai mare mândrie a tatălui său.

Chiar dacă s-a despărțit de soția lui, Daniel Pavel are o relație foarte bună cu aceasta.

Ulterior, prezentatorul a întâlnit-o pe Mariana, o femeie cu 17 ani mai tânără decât el. Relația nu a funcționat, dar i-a mulțumit pentru toți anii frumoși petrecuți împreună.

Acum, Domnul Dan trăiește o nouă poveste d iubire cu o tânără din Cluj.

Ana Maria Pop și Daniel Pavel ar forma un cuplu încă din 2021.

Cât costă celebrul tricou kaki pe care îl poartă domnul Pavel la Survivor

Românii așteaptă cu sufletul la gură fiecare ediție din Survivor. Domnul Dan este deja o prezență comună în casele multora.

Mulți s-au întrebat cât costă celebrul tricou kaki pe care îl poartă domnul Pavel la Survivor. Piesa a devenit emblematică pentru prezentator. Acest trcou, dar și cămașa cu mânecă scurtă în stil militar par să fie preferatele lui Daniel Pavel.

A apărut îmbrăcat așa de multe ori, nu e de mirare că mulți au început să caute aceeași piesă vestimentară.

Ai fi uimit să afli că Daniel Pavel se îmbracă singur. Chiar dacă show-ul e de o anvergură mare, prezentatorul a rămas modest și nu are o întreagă echipă care să se ocupe de felul în care arată.

Domnul Dan nu are pretenții de vedetă

Faimosul tricou nu e nicidecum scump sau pretențios. T-shirt-ul kaki este o simplă piesă pe care Daniel Pavel a cumpărat-o la un preț super accesibil. Poți găsi acest tip de tricou în toate magazinele de mall, iar prețurile nu sar de 100 de lei.

Chiar dacă are un salariu imens, Domnul Dan nu aruncă banii pe haine de designer sau lucruri scumpe. Tricoul kaki este făcut în Indonezia și costă în jur de 135 de lei.

Pentru că nu are pretenții de vedetă, Daniel Pavel își poartă tricoul cu mândrie nu doar o dată, ci cu ocazia mai multor ediții ale Survivor.

Este un lucru obișnuit pentru majoritatea oamenilor, dar nu și pentru vedete. Tricoul kaki și ochelarii de soare tip aviator, alături de lanțul „tag” pe care Pavel îl poartă la gât, asemenea soldaților, îi conferă un aer de luptător. O inspirație pentru concurenți și în ton cu show-ul competiție fenomen.

De asemenea, el este văzut adesea în cămăși kaki și în tricouri cu imprimeu army.

Daniel Pavel nu poartă accesorii scumpe, ci dimpotrivă. Are la încheietură câteva brățări, unele din pânză, altele din piele și un ceas.

Este văzut adesea în bermude, având în vedere temperaturile ridicate, dar știe să poarte cu stil un costum, atunci când situația o impune.

Prezentatorul ține un jurnal la Survivor, în care povestește despre probe, concurenți, dar și despre viața lui personală și felul în care se simte.

A scris și despre momentul în care iubita lui, Ana Maria, a venit în Dominicană.