Ce păţeşte Daniel Pavel, prezentatorul Survivor, pe stradă. Românii nu ezită să facă asta: „Sunt perceput ca un specialist” EXCLUSIV

Daniel Pavel, prezentatorul ultimilor două ediții ale reality-show-ului Survivor, admite că se identifică 12 luni pe an din tot atâtea cu emisiunea-concurs pe care a luat-o sub aripa sa protectoare din 2021. Vedeta celor de la PRO a făcut însă o confesiune în premieră pentru playtech.ro legată de relația cu fiul său, Antonio Constantin, cel care va împlini în curând 18 ani și care trăiește la Viena, alături de mama sa.

Surpriza cea mai nouă din viața sa a venit chiar din partea băiatului său, care intrigat de celebritatea tatălui său a ales să urmărească câteva episode ale emisiunii pentru a înțelege ce se întâmplă pe platourile de filmare.

Însă surprizele nu aveau să se oprească aici. Fiindcă același Daniel Pavel a constatat cu bucurie că un anume spirit de aventură al său e prezent și în copilul său.

El ne-a împărtășit câteva momente unice, petrecute în compania copilului său și care vin să-i întărească descoperirea.

„Eram împreună într-o drumeție, în Munții Greciei. Și am întâlnit acolo o căprioară care-și trăia ultimele clipe. Antonio m-a cerut cuțitul de vânătoare, pe care-l purtăm mereu cu noi în asemenea drumeții, spunându-mi că îl va ajuta pe bietul animal să treacă mai ușor în lumea de dincolo.

Eu m-am opus, i-am spus că în niciun caz nu se va întâmpla una ca asta. Am purtat câteva dialoguri oarecum în contradictoriu până când niște localnici au venit și au luat căprioara, rezolvând astfel și dilema noastră.

Însă am descoperit atunci în fiul meu ceva, un spirit de aventură, de , care m-a atras și pe mine când eram de vârsta lui. Și am înțeles că poate eu sunt cel care mai are de învățat!”, a rememorat Daniel Pavel cele trăite alături de fiul său departe de ochii lumii.