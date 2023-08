Cât câștigă românii care lucrează în construcții, agricultură sau IT în 2023. Salariile sunt colosale

Piața muncii din România este pe cale să se schimbe, mai ales pentru românii care lucrează în construcții, agricultură sau IT, conform noilor măsuri anunțate de Guvern. Dar, până la implementarea noilor măsuri fiscale, ar fi cazul să știi cât câștigă românii care lucrează în construcții, agricultură sau IT în 2023. Iar ca o primă concluzie, putem spune că salariile sunt colosale.

Care este salariul mediu în România în 2023?

După majorările salariale din ianuarie, în 2023, salariul mediu în România este de 8.980 lei pe lună sau 108.000 de lei pe an.

Asta înseamnă aproximativ 2.008 de dolari pe lună, sau 1.817 de euro pe lună, conform cursurilor de schimb din mai 2023.

Dar, în sistemul fiscal românesc, până la implementarea noilor măsuri fiscale, există câteva categorii de angajați, scutiți de plata anumitor dări către statul român, precum cei 10% pentru CASS.

Aceste categorii, după cum bine se știe, sunt românii care lucrează în construcții, agricultură sau IT, iar odată cu majorările salariale, aceștia, în 2023, au salarii colosale.

Așadar, în cele ce urmează vorbim despre cât câștigă românii care lucrează în construcții, agricultură sau IT în 2023.

Cât câștigă românii care lucrează în construcții, agricultură sau IT în 2023?

Pentru a înțelege acest aspect, trebuie să menționăm următorul fapt. În urma unor ordonanțe de ugernță emise de guvernele care s-au perindat pe la Palatul Victoria, românii care lucrează în construcții, agricultură sau IT au devenit categorii de angajați scutiți de la plata anumitor taxe și impozite către stat.

Asta a dus la creșterea salariilor, de fiecare dată când s-au produs majorări salariale.

Vom încerca să luăm pe capitole aceste categorii de salariați, și vom începe cu salariul mediu al unui muncitor în agricultură în România pentru anul 2023.

Cât câștigă românii care lucrează în agricultură în 2023

Vorbim de salariul mediu al unui muncitor în agricultură în România pentru anul 2023. De exemplu, un consultant agricol din România câștigă, de obicei, în jur de 12.200 de lei.

În acest domeniu salariile variază între 5.830 lei, acesta fiind cel mai mic, și 19.100 lei, acesta fiind cel mai mare.

Cât câștigă românii care lucrează în construcții în 2023

Mergem mai departe, și conform datelor din acest moment, românii care lucrează în construcții au salariii în jurul a 26.280 de lei pe an.

Acesta poate varia de la cel mai mic salariu mediu de aproximativ 13.900 de lei până la cel mai mare salariu mediu de 44.720 de lei, și includ beneficii precum locuința și transportul.

De asemenea, este posibil ca un muncitor în construcții să câștige mai mult sau mai puțin decât salariile medii enunțate aici.

Cât câștigă românii care lucrează în IT în 2023

Acum am ajuns și la românii care lucrează în IT în 2023, iar aici datele se prezintă și mai interesant, Conform informațiilor, românii care lucrează în IT în 2023, câștigă în jur de 9.250 de lei.

Și în cazul angajaților din domeniile tehnologiei, salariile variază, air sumele sunt cuprinse între 4.680 lei și 14.700 de lei, aceasta fiind cea mai mare medie, având în vedere că salariul maxim real este mai mare.

Ca și concluzie

Deși salariile sunt extrem de mari, și scutite de anumite dări cătr stat, au apărut zvonuri, conform cărora actualul guvern ar dori să elimine aceste scutiri, pe fondul crizei bugetare.

Dar, deși un draft al proiectului de lege apărea în spațiul public, premierul Marcel Ciolacu dezmințea aceste posibile măsuri, spunând recent că:

”Nu a existat și nu va exista nicio discuție de scoatere a facilităților de la IT. Este o minciună și o dezinformare faptul că cineva a luat în discuție așa ceva. IT-ul are o scutire la impozitul pe venit. Nu va exista discuția de scoatere a acestei facilități și nici nu a existat. Ca să fie foarte clar. La construcții și agricultură există facilități în funcție de venit. Acolo avem facilități in ceea ce priveste atât impozitul pe venit dar și CASS-ul, care înseamnă sănătate. Vrem sănătate, dar nu încasăm. Nu vom lua o măsură până nu ne așezăm cu toți actorii la masă.”

Dacă vor fi sau nu scutiți, rămâne să vedem care va fi varianta finală a acestor ordonanțe ce vor fi emise de guvern. Până atunci însă, trebuie să recunoaște că românii, care lucrează în construcții, agricultură sau IT în 2023, au salarii extrem de mari.