S-a mărit salariul mediu în România. Unde se câștigă cel mai bine și cine ia cei mai puțini bani

Deși pare paradoxal, în 2022 s-a mărit salariul mediu în România. În 2022, dacă ne uităm la salariul minim pe economie în România, acesta a rămas fixat la 515,3 euro pe lună. Asta ar însemna un total de 6.184 de euro pe an, luând în calcul 12 plăți pe an. Deși sub efectele unor crize fără precedent, Ministerul Muncii, prin vocea lui Marus Budăi, anunța recent noi majorări salariale pentru bugetari. Ne-am uitat, din curiozitate, să vedem unde se câștigă cel mai bine și cine ia cei mai puțini bani.

România este în criză, dar s-a mărit salariul mediu în România

Dacă ne uităm la salariul minim în lei, vedem că, în acest an, acesta a fost de 2.550 de lei. În consecință, salariul minim național a fost majorat cu 250 de lei pe lună față de anul precedent. Creșterea în acest a an fost cu 10,87%. Această creștere este mai mare decât în 2021, care a fost de 8,2%.

Concluzia ar fi că angajații bugetari, și nu numai, au câștigat putere de cumpărare în ultimul an, chiar dacă România este încă într-o criză economică. Dacă ne uităm la clasamentul salariului minim pe țară, România se află pe locul 37, deci se află printre țările cu cel mai mic salariu minim din cele 101 ale listei.

Mergând mai departe, aflăm că, deși trecem printr-o criză generalizată, s-a mărit salariul mediu în România. Conform datelor INS, în 2022 salariul mediu a ajuns la 3.977 lei. Comparativ cu 2021, salariul mediu a crescut cu 49 de lei.

Recent scriam cam care ar fi salariile din domeniul IT, iar datele INS arată o creștere semnificativă pe acest segment. În luna iunie, de exemplu, în IT salariu mediu a ajuns la aproximativ 9.300 de lei. Comparativ, cele mai mici salarii mediii se regăsesc în în producția de îmbrăcămite, înregistrându-se un salariu mediu de 2.186 de lei.

„Iunie 2022 comparativ cu Iunie 2021

▪ Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 12,3%**).

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum

▪ Indicele câştigului salarial real1 a fost 97,6% ȋn luna iunie 2022 față de luna iunie 2021.

▪ Indicele câştigului salarial real a fost 100,4% ȋn luna iunie 2022 față de luna mai 2022.

▪ Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 223,7%, cu 1,1 puncte procentuale mai mare decât cel înregistrat în luna mai 2022.”, se arată în raportul INS publicat astăzi.

Unde se câștigă cel mai bine și cine ia cei mai puțini bani

Cele mai mici salarii mediuu, conform INS, sunt în industria producătoare de tutun, procentul de scădere fiind de 16,5%. De asemenea s-a înregistrat o scădere și extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. În acest caz procentele de scădere a salariuliu mediu find de 10%.

Alte scăderi salariale, între 1,5% și 6,0%, s-au înregistrat și în domeniul activităţilor de servicii anexe extracţiei, intermedieri financiare, în zona de tranzacţii imobiliare, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice.

„În sectorul bugetar4 s-au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ȋn învăţământ (-11,7%), în principal ca urmare a acordării ȋn luna mai 2022 a biletelor de valoare (tichete de vacanţă) și a reducerii ȋn luna iunie 2022 a sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței şcolare. Ȋn administraţia publică s-a înregistrat o reducere de -2,2%. Ȋn sănătate şi asistență socială, câștigul salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna precedentă (+0,7%).”, se mai arată în raportul INS.

Deși trecem printr-o explozie a prețurilor, pe mai toate palierele, Ministerul Muncii anunța recent noi majorări salariale. Majoritatea vor fi pentru angajații bugetari, anunța Ministrul Muncii, Marius Budăi.