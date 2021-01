Cât câștigă Gabi Bădălău. Ce salariu are, de fapt, pe cartea de muncă

Gabi Bădălău a spus ce salariu are înregistrat pe cartea de muncă și câți bani îi cere Claudia Pătrășcanu, mama copiilor săi, pentru pensia alimentară.

Astfel, Gabi Bădălău a afirmat că suma de pe cartea sa de muncă este de 7.000 de lei, în timp ce Claudia Pătrășcanu îi cere o pensie alientară pentru copii în valoare de 15.000 de euro. În plus, mama copiilor lui își dorește custodia exclusivă a copiilor, susținând în repetate rânduri că tatăl lor ”nu este responsabil”.

Pe lângă pensia alimentară de 15.000 de euro lunar, Claudia Pătrășcanu își dorește ca după divorț să primească și un apartament în București. Cu toate acestea, veniturile de pe cartea de muncă ale lui Gabi Bădălău sunt infinit mai mici decât cele cerute de Claudia Pătrășcanu. În ce privește banii care îi asigură o viață de lux, acesta a spus că are o societate comercială din anul 1991.

„Am primit o hârtie pe mail în care a cerut 15 mii de euro pe lună. Eu consider că doi copii cu scolile plătite de mine, consider că doi copii minori se pot descurca și cu 2-3 mii. Îmi doresc o educație foarte bună pentru copiii mei și vreau ca mama copiilor mei să-i crească bine. Mie mi se pare 15.000 de euro foarte mult”, a declarat Gabi Bădălău la Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Totuși, Gabi Bădălău a recunoscut că a înșelat-o pe soția sa, pentru că nu se mai ”regăsea” în relație cu ea. El a spus că ar fi preferat să o vadă cu doi bărbați decât ca ea să-i facă atâtea plângeri penale.

„Am înșelat-o, pe românește”, a mai adăugat el.

„Mai bine o vedeam cu doi bărbați, decât să știu că mama copiilor mei mi-a făcut atâtea plângeri penale. Am avut o viață liniștită, am avut o viață normală. Părinții mei nu au deranjat-o niciodată. Toată lumea a respectat-o. Când ne-am căsătorit, ne-am mutat în casă. Eu nu am dat o palmă nimănui. Nu a mai mers relația”, a conchis Gabi Bădălău.