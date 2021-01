Ce i-a făcut Claudia Pătrășcanu Biancăi Drăgușanu, cât a fost cu Bădălău în vacanță. Blonda, iritată grav

Cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc nu este pe placul tuturor. S-a aflat ce i-a făcut, de fapt, Claudia Pătrășcanu Biancăi Drăgușanu, cât a fost cu Bădălău în vacanță.

Dacă în urmă cu doar câteva zile susţinea că îşi doreşte ca fostul său soţ să fie fericit alături de noua să logodnică, se pare că lucrurile nu stau chiar aşa în ceea ce o priveşte pe Claudia Pătrășcanu. Gabi Bădălău a dezvăluit, de curând, ce i-a făcut bruneta Biancăi Drăgușanu cât a fost în vacanţa din Maldive.

Se pare că artista i-ar fi trimis mai multe mesaje blondei, care nu a dorit să comenteze nimic din ceea ce a discutat cu aceasta. Mai mult, a precizat că nu vrea să dea, pentru moment, niciun detaliu despre relaţia pe care o are cu Bădălău.

De asemenea, afaceristul a recunoscut că şi-a înşelat soţia, motivând greşeala prin faptul că nu se mai regăsea în această căsnicie.

“Mai bine o vedeam cu doi bărbați, decât să știu că mama copiilor mei mi-a făcut atâtea plângeri penale. Am avut o viață liniștită, am avut o viață normală. Părinții mei nu au deranjat-o niciodată. Toată lumea a respectat-o. Când ne-am căsătorit ne-am mutat în casă. eu nu am dat o palmă nimănui. Nu a mai mers relația. Nu mă mai regăseam în relație cu ea. Îmi cerea video, îmi cerea share location”, a mai declarat acesta.