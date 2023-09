Ce face și cu ce se ocupă acum soția lui NOSFE la aproape un an de la moartea artistului! Mădălina Crețan este o femeie puternică: “El este principalul meu motor” EXCLUSIV

A trecut aproape un an de când rapperul Nosfe a încetat din viață, lăsând în urma sa o soție și o fiică îndurerate, dar și o generație întreagă de fani care îl iubea și îi aprecia muzica. La scurt timp după ce a susținut un concert, cântărețul în vârstă de 37 de ani a murit în propria casă din cauza unui infarct miocardic. Vestea tragică a șocat o țară întreagă, dar mai ales pe soția și pe fiica artistului. Bărbatul a fost unul dintre cei mai apreciați și iubiți artiști din România. El a fost fondator și membru Șatra B.E.N.Z, trupă care, în urmă cu 7 ani, a schimbat complet sound-ul urban din România.

Mădălina Crețan ne-a acordat un interviu exclusiv pentru Playtech Știri și a vorbit despre schimbările care au avut loc după moartea soțului său. Mădălina trăiește în continuare un șoc imens, dar încearcă să fie puternică pentru fiica ei, Iris. Văduva lui Nosfe a vorbit deschis despre primul an fără regretatul ei soț.

Pe data de 16 octombrie 2022, unul dintre cei mai apreciați artiști din România s-a stins din viață în propria casă în urma unui infarct miocardic. Bărbatul a lăsat în urma sa o soție și o fiică îndurerate. Mădălina Crețan, soția regretatului artist ne-a oferit un interviu emoționant despre primul an fără Nosfe. Acesta ne-a spus în exclusivitate pentru Playtech Știri ce face și cu ce se ocupă acum.

“Suntem bine, dacă reușim să facem abstracție de la felul în care ni s-a schimbat viața în urmă cu aproape un an, dar pentru că nu reușim să facem abstracție de la acest lucru, încercăm să facem tot ce putem ca să ne fie bine în fiecare zi. Zilele nu trec atât de greu pentru că din fericire nu avem atât de mult timp liber.

Încercăm să ne umplem zilele cu tot felul de activități de calitate pentru noi două. Pe lângă gimnastică, școală, teme, facem mici schimbări prin casă pentru că Iris a crecut, schimbăm șifonierul, nu îi mai încap toate hainele.

Iris este deja clasa întâi la școală, îi place suprinzător de mult la școală, își surprinde învățătoarea. La sfârșitul clasei zero, ea a fost singura care a pus o fățucă tristă pe o scrisorică. Acum ne pregătim pentru o competiție la Iași, se fac calificările pentru campionatul balcanic. Avem activități, din fericire. Viața noastră nu a rămas în loc.

Din păcate sau poate din fericire, Iris a conștientizat extraordinar de bine ce s-a întâmplat. Cumva, mă bucur, pentru că mă face să sper că am putut trăi împreună această experiență, am suferit și am acceptat împreună tragedia. Ne ajută foarte mult faptul că nu am negat această întâmplare, i-am explicat tot, am trăit tot fix așa cum a venit, cu toate greutățile, momentele triste.

Când ni se face dor îi ascultăm muzica, ne uităm la emisiunile în care a fost, la concerte. Ne mai diminuează cât de cât dorul și ne ajută. Ne-am format o normalitate a noastră cu el lipsind fizic, dar cu el în sufletul nostru, trăim din amintiri. ”, ne-a declarat Mădălina Crețan, în exclusivitate pentru Playtech Știri.