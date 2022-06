Cât a plătit un cuplu în Mamaia pentru două pizza, o bere și un suc. Au crezut că nu văd bine când a venit nota

Este vremea vacanțelor, astfel că turiștii români, dar și străini vin pe litoralul românesc pentru distracție și relaxare. Stațiunea Mamaia, supranumită „Perla litoralului românesc”, este, mai nou, denumită și „stațiunea contrastelor”. Prețurile practicate în stațiunea apreciată ca fiind de lux au stârnit mereu… emoție. Spre exemplu, un cuplu a arătat nota de plată primită pentru două pizza, bere, suc și 2 cafele. Oamenii au crezut că nu văd bine!…

Este de așteptat ca în actualul context inflaționist, prețurile să crească și pe litoralul românesc. Stațiunea Mamaia a fost mereu „campioana„ prețurilor mari de pe litoral, dar cu toate acestea, stațiunea distracției continuă să atragă și cel mai mare număr de turiști. Se spune că acum Mamaia ar fi și o stațiune a contrastelor, între partea de Nord și partea de Sud, diferența notabilă făcând-o prețurile.

Un cuplu de turiști a postat pe Internet nota de plată primită la un restaurant din Mamaia, care a constat în: 2 pizza, 2 cafele espresso lung, un pepsi mic și o bere la 330 ml. Total: 215.00 lei! Vezi nota de plată în galeria foto a articolului!

Cu toate acestea, în stațiunea Mamaia se poate mânca și cu 30 de lei meniul, în partea de sud însă, una mult mai accesibilă din punct de vedere al prețurilor. Aici, un șezlong costă 25 de lei, adică pe sfertul prețului din Nord.

În ce privește cazarea, pentru o noapte de cazare în Mamaia Nord, turiștii pot scoate din buzunar cel puțin 500 de lei, un cost aproape dublu, față de zona de sud. De precizat este și faptul că în lunile iulie și august reprezentanții din turism anunță scumpiri și mai mari. În zona de sud a stațiunii Mamaia prețurile sunt undeva cam la dublu mai mici față de cele din Nordul stațiunii.

În ce privește aspectul stațiunii Mamaia, per total, Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului și Turismului, considera starea stațiunii Mamaia, la început de iunie, ca fiind în regulă, văzută din mașină:

„După zece ani de când nu am mai fost prin staţiune, mult schimbată. E drept că am parcurs doar artera principală, am venit doar cu maşina, nu am avut timp. Probabil după această întâlnire vom face şi o deplasare per pedes. Mi se pare că arată în regulă, din maşină, mi se pare organizată, mi se pare curată.

Evident, pentru perioada asta a anului, neaglomerată, ca să spun aşa, deci sunt mulţumit până în momentul de faţă. Vom vedea ce vom vedea şi în momentul în care vom face deplasarea şi pe faleză”, spunea Cadariu, care participase la lansarea formală a sezonului estival, la un hotel din stațiunea Mamaia.