Cartea-terapie a solistei ADDA a rupt și în afara țării: ”E best-seller!” EXCLUSIV

Adda a început să scrie la propria carte în cele mai grele momente, când se lupta cu o boală căreia nu îi găsea leacul. Potrivit propriilor sale destăinuiri, făcute exclusiv pentru Playtech Știri, scrisul a reprezentat o terapie. La doar câteva săptămâni de la lansare, volumul se vinde ca pâinea caldă.

Adda a scos o carte-terapie: ”e best-seller, a rupt și în afara țării”

Adda a dat lovitura, la doar câteva săptămâni de la lansarea cărții sale. Potrivit mărturisirilor făcute de ea, în exclusivitate pentru Playtech Știri, opera sa a ajuns un best-seller, iar comenzile online vin din toată Europa:

„E o carte despre spiritualitate, despre faptul că noi suntem creația lui Dumnezeu, avem niște îngeri care ne trimit niște semne, avem intuiție. Totul e la un nivel profund și metaforic scris. Și frumos. Cartea e best-seller, a rupt și în afara țării, e foarte citită și apreciată. Mesajul ajunge oricum la oamenii care trebuie. Sunt comenzi din Danemarca, Spania, Țara Galilor, Anglia, Franța, Germania. Românii de acolo o comandă. Am scris ce am simțit, am luat-o ca o terapie, am făcut un jurnal. Sunt oameni care s-au regăsit în carte. Cartea a ajutat multă lume, e un lucru făcut din iubire, pentru binele oanenilor și am avut cea mai bună intenție”.

,,Când am recitit cartea, aveam senzația că e vorba despre altcineva”

,,E prima carte, sunt multe lucruri pe care le-am scris acolo cu scopul de a mă vindeca și sunt foarte dureroase. Când am recitit cartea, aveam senzația că e vorba despre altcineva, nu-mi venea să cred că eu am trecut prin acele lucruri. Am scris-o în funcție de cât de pregătită eram să vorbesc despre acele lucruri. Oamenii vor afla adevărul, poveștile din spatele pieselor, de ce le-am scris, contextul, despre industrie vorbesc, cât de greu mi-a fost la început, cât m-am luptat să-mi aflu diagnosticul, ce am simțit. Cartea a fost o terapie, acesta a fost și scopul. Când faci cu drag ce-ți dorești, îți faci timp pentru tot”.

„Mă vopseau prietenele în baie”

Artista ne-a mai spus, totodată, că e adepta schimbărilor de look și că îi place să se joace cu podoaba capilară, iar cele trei fotografii pe care le-a ales pentru coperta cărții sunt culorile sale de păr care au reprezentat-o cel mai bine:

„Am ajuns să mi iubesc toate cele trei culori de păr. Toată adolescența mea am fost brunetă, mă vopseau prietenele în baie, acel negru-albăstrui, atunci așa se purta. Aveam un păr lung, frumos și sănătos. Nu mă gândeam să mă decolorez. Am fost apoi roșcată, iar șatenă, la lansarea primului clip. Iar în trei ani, am ajuns să fiu blondă. Am avut și roz, și gri. M-am jucat foarte mult cu părul. Folosesc produse bune”, a completat Adda, pentru Playtech Știri.

De ce a fost solista depunctată la BAC, chiar la limba română

Adda nu a ascuns nici faptul că-i place să scrie, că în liceu i-a plăcut foarte mult româna. Ea vrea să mai scrie o altă carte: