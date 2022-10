Carnea care este „aur” pentru creierul tău. Sfatul vital al profesorului Vlad Ciurea

Este dovedit științific faptul că unul dintre cele mai benefice alimente pentru creierul uman este carnea. În ciuda propagandei vegane, nimic nu poate înlocui proteina animală. Potrivit nutriționiștilor, proteina din carne are un rol esențial în dezvoltarea celulei nervoase. Dincolo de un regim alimentar sănătos, trebuie să punem mare preț pe calitatea vieții, ne recomandă profesorul Vlad Ciurea.

Medicul Vlad Ciurea dezvăluie cea mai bună carne pentru creier

Din cele mai vechi timpuri, oamenii s-au hrănit cu proteine animale, carnea fiind un aliment de bază în dieta noastră. Dar trebuie să știm ce sortimente sunt indicate de medici, în contextul aditivilor alimentari (E-uri). Reputatul neurochirurg Vlad Ciurea a dezvăluit care este cea mai bună carne pentru organism. În cadrul unui interviu, acesta a vorbit despre importanța ocrotirii creierului de elementele nocive prezente în societatea de azi, explicând că nu putem funcționa sub „furie, stres, scandal, claxoane”.

„Dacă cineva îți aruncă o vorbă urâtă, zâmbește și mergi mai departe. Să încercăm să ne detașăm și să facem tot posibilul pentru ca acest creier dat de Dumnezeu, această bijuterie, să funcționeze. Nu poate funcționa, însă, sub furie, stres, scandal, claxoane. Nu poate de la natură”, a spus neurochirurgul Vlad Ciurea, potrivit DC News.

De ce să mâncăm curcan

Potrivit celebrului medic, cea mai bună carne pentru sănătatea creierului este cea de curcan, deoarece are foarte puține grăsimi și oferă numeroase beneficii organismului. Cele mai cunoscute sunt îmbunătățirea sistemului cardiovascular, scăderea nivelului de colesterol din sânge și protejarea sistemului imunitar. În plus, carnea de curcan are un conținut ridicat de proteine, vitamina B6 și seleniu.

Sfaturi pentru o viață sănătoasă

Profesorul doctor Vlad Ciurea spune că, pentru a ne menține sănătoși, este important să ne trezim cât mai dimineață, iar ora de culcare nu trebuie să depășescă 21:30.

„Seara, să rememorăm ce am făcut în ziua respectivă și să planificăm ce facem mâine. Primul lucru de făcut dimineața: de respirat aer curat în fața geamului deschis. Prima băutură – un pahar de apă la temperatura camerei. Apoi, ceva dulce: dar nu zahăr, ci fruct sau ciocolată. Micul dejun. Fără grabă, fără știri cu accidente, fără telefon. Ne încarcă negativ. Recomand să ascultăm muzică”, a mărturisit acesta pe pagina sa de Facebook.

Alimente care ne feresc de Alzheimer

Totodată, neurochirurgul român ne recomandă ca masa de prânz să nu fie prea încărcată și să optăm pentru fructe, legume și alte alimente bogate în vitamina E, despre care se știe că protejează creierul împotriva bolii Alzheimer. Ar fi bine să mâncăm nuci, semințe, migdale, alune, piersici, pește slab etc.

La cină, medicul Vlad Ciurea ne sfătuiește să consumăm pește și un pahar cu vin. Ultima masă trebuie să fie cât mai ușoară, deoarece „funcțiile organismului se duc în burtică, iar inima și creierul nu mai au suportul necesar”.