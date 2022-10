Doctorul Vlad Ciurea, despre cei 5 dușmani ai creierului. Ce trebuie să facem pentru a fi performanți, de fapt

Creierul este asemănător unui mușchi: îl antrenăm pentru a scoate tot ce este mai bun din el sau îl pierdem. Există o mulțime de lucruri pe care le putem face pentru a ne menține creierul în stare de performanță. Trebuie să ne ferim, mai întâi de toate, să ne facem rău singuri. Află în rândurile de mai jos care sunt cei cinci dușmani ai creierului, potrivit doctorului Vlad Ciurea.

Creierul uman trebuie mereu antrenat. Neglijat, atinge o stare din care îi va fi foarte dificil să iasă. Acest organ-minune al corpului nostru este obișnuit să conserve energia, adică să ajute omul să supraviețuiească. Nemenținut la un nivel ridicat de performanță, va lua locul unui mușchi de care un sportiv nu s-ar mai putea folosi în mod eficient.

Pentru a crește eficiența creierului, trebuie să încorporăm în programul nostru zilnic diferite activități care să ne ajute să rămânem activi din punct de vedere mental. Însă înainte de a face acest lucru, trebuie să învățăm care sunt cei cinci dușmani de moarte ai creierului, pentru a ne feri de ei.

„Creierul are cinci dușmani: stresul, zahărul, alcoolul, tutunul (pentru că strânge vasele) şi drogurile (astea din urmă mă îngrozesc)”, a declarat prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea .

Toate aceste instrumente încurajează, în mod indirect, declinul puterii de concentrare și a memoriei. Totodată, riscul de dezvoltare a demenței sau a bolii Alzheimer este în continuă creștere la pacienții care, de-a lungul vieții, se stresează foarte mult, consumă zahăr, alcool, tutun în cantități exagerate, precum și substanțe interzise.

După ce am identificat cei cinci dușmani ai creierului nostru, este important să ne asigurăm că rămânem activi din punct de vedere mental. Creierul poate avea parte de un bun antrenament prin lectură, de exemplu. Specialiștii din domeniul sănătății nu recomandă să facem exerciții mentale uitându-ne la televizor. De fapt, această activitate pasivă nu stimulează aproape deloc creierul uman.

Medicul Vlad Ciurea ne recomandă tuturor să ne îngrijim de starea noastră mentală. Aceasta poate fi menținută într-o formă optimă cu ajutorul gândurilor bune, a optimismului, a zâmbetului, a activităților pozitive, a lecturii, scrisului, precum și a exercițiilor fizice.

„Pe lângă acestea mai este memorarea şi desfășurarea activităţilor cu voce tare. Acum am luat cartea. Acum am dus cheile la maşină. Deci, am spus cuvântul, ai făcut gestul, ai memorat. Toate lucrurile trebuie să curgă ca un râu”, a explicat prof. dr. Alexandru Vlad Ciurea, în emisiunea Marius Tucă Show.