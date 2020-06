Carmen Trandafir, adevărul despre mariajul cu Emil Grădinescu. A recunoscut tot

Carmen Trandafir a vorbit deschis despre mariajul cu Emil Grădinescu! Cântăreața a dezvăluit acum faptul că nu a avut de gând să se căsătorească vreodată, dar nici să aibă urmași. Artista a vorbit despre ceea ce o făcuse să ia această decizie.

Carmen Trandafir a vorbit deschis despre mariajul cu Emil Grădinescu

Carmen Trandafir, în vârstă de 45 de ani, are o relație de peste 15 ani cu Emil Grădinescu, în vârstă de 60 de ani. S-au căsătorit în anul 2011 și au acum o fetiță superbă de 12 ani, Ana.

Cei doi nici nu se gândeau vreodată că vor ajunge la această familie frumoasă pe care o au acum, mai ales că nici nu aveau acest lucru în plan. Solista și comentatorul sportiv aveau o relație de mai bine de cinci ani atunci când s-au hotărât să-și legalizeze relația.

Carmen Trandafir nu dorea să se căsătorească și nici să devină mamă

„Emil a fost prima dragoste adevărată, cea care îți oferă echilibru și cred că ne-am găsit pentru că ne completăm foarte bine. Unul fără celălalt nu se mai poate. Este primul om pe care, atunci când l-am întâlnt, m-am gândit că mi-ar plăcea să țină cât mai mult relația. Severitatea mamei nu a mai existat în situația cu Emil. A avut încredere că e ce trebuie și, în primul rând, a văzut pe mine că sunt fericită în relația asta”, a povestit Carmen Trandafir într-un interviu pentru Acces Direct.

Artista a găsit un ajutor enorm la mama ei, care a ajutat-o atunci când a devenit mamă, dar și mult timp după aceea. „Eram o mamă speriată. Mama ne-a ajutat ani de zile”, a recunoscut solista. Solista și comentatorul sportiv s-au unit grație cercurilor comune în care se învârteau încă de acum aproape 20 de ani. El era un comentator sportiv ce apărea la cele mai cunoscute competiții, iar ea, o solistă știută în toată țara.

„Eu îl admiram mult pe Emil, la televizor, iar el îmi admira picioarele, a spus, râzând, Carmen. „Am stat de vorbă ca niște prieteni, el m-a înnebunit cu rockul, muzica lui preferată. Știe foarte multă muzică, cântă la tobe, la pian, la chitară. A avut și trupă, Modul, a lansat și disc. La început am fost geloasă, dar acum nu mai sunt. Emil este exact genul meu, trage acasă”, a mai povestit bruneta.

Momentul cererii în căsătorie, după cinci ani de relație și un copil, a fost unul total lipsit de romantism, după cum însăși solista a mărturisit. „M-a șocat. Eram într-o relație închegată, locuiam împreună. Am fost foarte supărată pe el pentru că nu voiam să mă căsătoresc. Noi am convenit de la început: nu facem copii, nu ne căsătorim. Dacă mamei nu i-a mers căsnicia, am rămas cu ceva și am zis că nu o să mă mărit”. S-a gândit câteva zile bune dacă să accepte cererea în căsătorie, dar acum nu regretă nimic.