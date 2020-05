În calitate de soție a lui Nicolae Ceaușescu, a devenit subiect al cultului personalității construit de acesta. A fost înfățișată drept o importantă cercetătoare chimistă, chiar dacă în realitate publicațiile apărute sub numele ei nu îi aparțineau. Secrete, iluzii și autosuficiență. Printre cele care stau sub bagheta acestor cuvinte se numără și numele tovarășei, care a fost altul înainte de căsătorie.

Avea 17 ani când a venit în București, se născuse pe 7 ianaurie 1916, dar oamenii i-au mutat anul de naștere în 1919, pentru că nu se cădea să fie mai mare ca soțul său. În acte o cheamă Lenuța, nu Elena, iar în satul Petrești, unde s-a născut, lumea o știa de ”Lenuța lu’ Briceag”. Tatăl ei, Nae Petrescu, avea o prăvălie unde vindea ace, ață, gaz pentru lampă, cuie, sare, zahăr și bricege, care erau la mare căutare. În Capitală a venit sprijinită de fratele ei, Gheorghe. Curriculum-ul ei profesional începe cu precizarea că este absolventă de patru clase primare. A fost analfabetă, iar cariera ei profesională de început s-a axat pe munca necalificată.

După cele patru clase terminate, s-a angajat ca muncitoare într-un laborator în care se făceau pastile de slăbit și împotriva migrenelor. Nu i-a plăcut aici, așa că s-a dus ”cusătoreasă începătoare” la fabrica Lantex, apoi la Texca. Cariera la Lantex s-a termint brusc, când a fost concediată în urma ”unei acțiuni”.

„Elena Ceauşescu (Petrescu) mam născut în comuna Petreşti, jud. Dâmboviţa, în anul 1919 la 7 Ianuarie. Părinţi se numesc Nae şi Alexandrina ocupaţia agricultori avere 4 hectare de pământ şi casă de locuit, în tre ani 1926-1930 am făcut şcoala primară în com unde mam născut. În anul 1936 am venit la Bucureşti, am intrat ca ucenică la fabrica Lantex. în urma unei acţiuni am fost concediată.

Dintre cei care mă cunoşteau este Adela Petrescu. am lucrat la fabrica Texca până 1937 am intrat la fabrica Minerva. Din 1936 am participat la şedinţele Sindicatelor Unite din Şerba Vodă mă cunoaşte Rada. în 1937 am început să lucrez pentru apărare până în 1939. prima legătură a fost Oltăr (fratele lui Jan care lucrează la CC) dintre cei care se pot lua referinţe este Lenuţa Georgescu, Ursuleasca”, potrivit autobiografiei sale.