Carmen Tănase s-a retras din serialul de la Antena 1, din cauză problemelor de sănătate. Cât de grave sunt

Carmen Tănase, în vârstă de 58 de ani, a anunțat recent că se retrage din lumina reflectoarelor pentru o vreme pentru a-și putea rezolva problemele de sănătate. De ce suferă iubita actriță?

Ce probleme de sănătate are Carmen Tănase?

Carmen Tănase a ales să se retragă de pe micile ecrane din cauza problemelor de sănătate. Cunoscuta actriță este nevoită să aibă o mai mare grijă de situația sa medicală. „Răgazul acesta l-am folosit să-mi fac toate investigaţiile medicale. Este un cerc vicios programatul la medic. Am profitat de răgazul acesta, mi-am făcut şi eu controale, mă durea spatele, nu mai puteam merge, îmi amorţea un picior, inima îmi fâlfâia. Dar mai am. Am învăţat că trebuie să am grijă”, a spus Carmen Tănase la Antena Stars.

Chiar dacă problemele de sănătate nu sunt foarte grave, și cu toate că a afirmat că nu simte anii pe care îi are, vârsta își spune puțin cuvântul. Finele serialului Fructul Oprit a însemnat despărțirea de membrii echipei care acum lucrează intens la noul proiect de la Atena 1, Sacrificiul.

Carmen Tănase, despre cea mai grea perioadă

Carmen Tănase a mărturisit cele mai fericite, dar și cele mai grele momente din viața sa. Este vorba de Victor, iubirea vieții sale, alături de care a trecut prin bine și rău. Cei doi erau uniți de aceeași iubire, arta. „Din păcate am ştiut de la început dar am crezut că există minuni. Exagera mult cu ţigările şi am început să găsesc pe sub pat hârtiuţe cu sânge. El, într-un fel, a ştiut de la început.

S-a dus la doctor şi, după rezultat, a trecut pe lângă mine, a intrat în cameră şi nu a mai ieşit câteva ore. A venit apoi la mine şi mi-a spus: «Uite, eu am cancer». A căzut casa pe mine!”. Boala a învins, din păcate. Cu toate astea, după atâția ani, Carmen Tănase nu a mai găsit o iubire așa, nimeni care să „merite atâta atenţie câtă a meritat Victor.”