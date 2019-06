Un nou serial la Antena 1: Sacrificiul. Cine sunt actorii din rolurile principale

Un nou serial la Antena 1 o să te încânte din această toamnă, ca să-ți umple serile din timpul săptămânii, când ești obosit, după muncă. Sacrificiul este un nou serial în care joacă tânăra generație de actori. Oana Zăvoranu revine, de asemenea, pe micile ecrane, în cazul în care îți era dor.

Serialul Sacrificiul va fi difuzat din această toamnă la Antena 1, dar încă nu a fost anunțată o zi și o oră de difuzare a episoadelor. Serialul românesc, produs de Ruxandra Ion, aduce în prim-plan trei personaje principale, interpretate de trei tineri actori, toți absolvenți de UNATC: Oana Cârmaciu, Denis Hanganu și Daniel Nuță.

Producătorul Ruxandra Andrei a lucrat la acest serial împreună cu Simona Macovei și Radu Grigore, aceeași echipă care a lucrat și la serialul Fructul Oprit. Ruxandra spune că a fost impresionată de talentul celor trei tineri actori, în așa măsură încât le-a oferit chiar rolurile principale.

Alături de personajele principale, vor interpreta și nume sonore, precum Oana Zăvoranu, din nou, pe micile ecrane, și Dorian Popa.

Cine e Oana Cârmaciu

Este o actriță în vârstă de 25 de ani care cunoaște o puternică ascensiune în lumea cinematografică din România. Ea a mai făcut parte și din distribuția unor producții ca serialul Umbre, Turbo și Atletico Textila. Ea mai este și personajul principal din ultimele videoclipuri ale formației Carla’s Dreams.

„Ioana, personajul căruia îi dau viaţă este o fată bună, sufletistă, educată şi muncitoare. Este tenace, săritoare şi se oferă de fiecare dată să ajute pe toată lumea. În urma a trei zile de casting am aflat că voi interpreta acest rol. Chiar dacă am mai jucat în alte producţii, este primul serial de acest gen şi sunt bucuroasă că voi face parte din această poveste. Am avut mari emoţii în prima zi de filmare însă echipa a fost lângă mine de fiecare dată şi am reuşit să scap de ele destul de repede.“ Oana Cârmaciu