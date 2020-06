Carmen Tănase, “profeția” despre noul virus. “Urmează ceva foarte rău”

Actrița Carmen Tănase a făcut declarații șocante, în direct, la o televiziune, legat de pandemia de coronavirus. Vedeta are propria sa teorie a conspirașiei, chiar dacă nu exclude că sunt oameni bolnavi de coronavirus și au murit oameni, după ce au contractat temutul virus.

Carmen Tănase crede că umanitatea a fost antrenată cu pandemia de coronavirus pentru ceea ce urmează să se întâmple

Carmen Tănase, actrița care a dat viață personajului ”Flăcărica” din telenovela inimă de țigan, vine acum cu un scenariu îngrozitor legat de pandemia de coronavirus. Vedeta crede că întreaga umanitate a fost cumva ”antrenată” pentru ce urmează să vină.

„Am văzut imaginile pe care le-a văzut toată lumea, cu niște oameni din China care cădeau ca muștele. Apoi, lucrând în televiziune, am zis mă, dar cum cad ăștia fix în dreptul unei camere de supraveghere?. De la început am fost sceptică. Nu am răspunsuri clare”, a spus actrița la Antena3.

”Urmează să se întâmple ceva foarte rău”

Vedeta crede că tot ce s-a întâmplat în ultimele luni pe planetă nu are legătură cu pandemia de coronavirus, ci cu altceva mult mai rău.

„Eu n-am contestat că oamenii ăia din Terapie Intensivă nu sunt bolnavi, Doamne ferește! Eu spun că tot ce s-a întâmplat pe planetă nu are nicio legătură cu ce este, de fapt, în mod real. Oameni în Terapie Intensivă sunt tot timpul, sunt și oameni în Terapie Intensivă cu gripă sezonieră, care nu mai scapă. Faptul că închizi Everestul și planeta pentru asta, îmi încalci mie absolut orice drept pe care-l are un om simplu, asta este de neconceput”, consideră Carmen Tănase.

Actrița crede că tot ce s-a întâmplat până acum a fost doar un exercițiu și că va urma ceva foarte rău: „Nici eu nu zic că nu există virusul. Măsurile au fost mult exagerate, problema e de ce? Eu cred, în capul meu prost, așa cred eu, că e o etapă și că urmează ceva foarte rău, cred că a fost un exercițiu, o repetiție generală pentru ceva”.