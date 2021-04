Carmen Tănase, noi dezvăluiri în pandemie: „Suntem într-un război psihologic şi scapă cine poate” VIDEO

Carmen Tănase a vorbit despre regulile pe care familiile decedaților sunt nevoite să le respecte la înmormântări, mai ales dacă defunctul a decedat din cauza virusului, așa cum a fost cazul lui Gabi Luncă și a lui Nelu Ploieșteanu.

Actrița s-a arătat revoltată de supunerea de care dau dovadă oamenii privind respectarea regulilor impuse de autorități. Carmen Tănase spune că oamenii ar trebui să își apere drepturile și să fie la fel de curajoși și în viața reală, nu doar pe rețelele sociale.

„Tot ce se întâmplă de un an și ceva se întâmplă pentru că se poate, pentru că noi permitem, pentru că suntem supuși, pentru că zicem ‘măcar să îmi faceți aia’.

Ea a mai vorbit despre faptul că este dezamăgită de oameni, în general, pentru că și-au pierdut instinctul de autoapărare, pe care animalele încă îl au.

Actrița este foarte furioasă pentru că oamenii respectă regulile și recomandările autorităților privind eforturile de a limita răspândirea covid-19.

„Nu știu dacă mai pot să cred, eu despre mine, că mai fac parte din specia asta, așa am ajuns să cred. Nu mai îmi face niciun fel de oanoare să mai fac parte din această specie.

Nu înțeleg unde este instinctul omului de autoapărare. Animalul are. Dacă îi pui unui câine în ploaie cârpă aia pe gură, el dă cu laba până și- o dă jos, pentru că el are instinct. Omul nu mai are instinct, se supune la absolut orice din prima clipă”, a spus celebra actriță.