EXCLUSIV Carmen Tănase, prima reacție după ce ‘State de România’ s-a îmbolnăvit. Ce a spus marea actriță

Recenta postare a actorului Gheorghe Visu, pe reţelele sociale, care dă de înţeles că ar fi infectat cu noul tip de coronavirus, şi ca atare este internat într-un spital de specialitate din Capitală, i-a speriat pe apropiații lui. Carmen Tănase sau ”Flăcărica”, partenera artistului din telenovelele ”Inimă de țigan” și ”State de România”, are mari emoții și speră să ia cât mai curând legătura cu Gheorghe Visu. Ea ne-a oferit, în exclusivitate pentru playtech.ro, o declarație.

Carmen Tănase, reacție după ce Gheorghe Visu s-a infectat cu COVID-19

”Nu ştiu ce să vă spun cu certitudine, care este în prezent starea lui Geo. Am citit duminică noapte, târziu, postarea lui de pe Facebook, unde pare că lasă să se înţeleagă că s-a îmbolnăvit de COVID. Pe de altă parte, Geo are ceva probleme pulmonare mai vechi şi mă gândesc că i-or da de furcă în perioada asta mai aparte. Îl voi suna în cursul zilei de astăzi, atunci când voi considera că poate vorbi. Voi încerca ca telefonul meu să pice între programul vizitelor medicilor. Şi voi refuza să mă gândesc la lucruri neplăcute”

Carmen Tănase

Actorul a fost operat la plămâni, în urmă cu 11 ani

Gheorghe Visu a mai fost internat și în 2009, după ce a fost diagnosticat cu pneumotorax- o stare patologică care constă în acumularea de aer sau de gaze în cavitatea pleurală. După operație, el a renunțat și la un viciu mai vechi, fumatul. Gheorghe Visu are nevoie de încurajarea fanilor. Iată care este mesajul lui, postat pe Facebook: ”Cârlan bătrân ataşat la perete…îmbătat de oxigen noaptea ca privighetoarele hoaţele”. Fanii s-au grăbit să-i facă urări de sănătate. Dar și colegii de braslă, cântăreţul folk Nicu Alifantis, actorii Vlad Rădescu, Crenguţa Hariton, Andreea Gramoşteanu şi Mihaela Teleoacă și regizorul Gianina Cărbunariu, i-au trimis mesaje optimiste, încurajatoare.

Gheorghe Visu o lăuda pe Carmen: ”Între noi s-a sudat o amiciție rară!”

„State de România” a vorbit mereu la superlativ despre buna lui prietenă, Carmen: ”Între noi s-a sudat o amiciţie rară. Carmen mi-a suportat multe, căci eu sunt un om dificil, a făcut multe concesii. E un om extraordinar, sincer şi amuzant. Am numai lucruri frumoase de spus despre ea”, declara, în urmă cu câțiva ani, Gheorghe Visu, despre partenera lui din seriale, care i-a fost aproape și când el a suferit o operație la plămâni.

Carmen Tănase nu crede în existența virusului ucigaș

Îndrăgita actriță a făcut recent câteva comentarii controversate, privind pandemia de COVID-19. Ea a menționat că nu crede în existența virusului și că tot ceea ce se întâmplă va afecta, în principal, copiii. Care, în opinia sa, nu se vor mai dezvolta în același ritm ca cel al generațiilor anterioare: ”Am fost de atâtea ori în viața mea răcită, am stat la pat cu temperatură, cu imunitatea la pământ. Nu mă sperie neapărat dacă se întâmplă. Nu o să stau acum să mă feresc de oameni. E o chestie de omenie, nu pot să fac asta pentru că atunci înseamnă că am abandonat lupta și încă mai am niște lucruri de spus”, a precizat actrița în mai multe ocazii. La 69 de ani, Visu este unul dintre cei mai iubiți actori. A devenit cunoscut și generațiilor mai tinere prin rolul State Potcovaru, din serialele „Inimă de țigan” și „Regina”, cu un mare impact la public în perioada 2007 – 2010.