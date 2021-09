Carmen Tănase, despre certificatul de vaccinare. Ireal ce a transmis marea actriță a României

Carmen Tănase a vorbit despre certificatul verde covid-19, pe care autoritățile îl impun ca fiind obligatoriu pentru persoanele care vor să intre în baruri și cluburi.

Treptat, certificatul verde covid-19 devine obligatoriu pentru cetățenii care vor să trăiască în normalitate, în contextul pandemiei.

Actrița Carmen Tănase a vorbit despre obligativitatea unui astfel de document, spunând că se va lupta cu autoritățile și că nu se va izola, ci societatea este cea care o izolează.

Artista își menține poziția privind refuzul vaccinării și testarea.

În clipa în care va fi o lege și probabil că o să fie și asta pentru că demenţa la care s-a ajuns nu are măsură. În clipa în care se va ajunge și la treaba aceasta nu mă va mai interesa să mai fac parte dintr-o societate distopică și anormală”, a spus actriţa Carmen Tănase.

„Eu am dreptul să intru oriunde vreau eu. Nu poate nimeni să îmi ia acest drept, atâta vreme cât eu sunt cetățean al acestei țări plătitor de taxe și impozite.

Artista a spus că se va lupta cu autoritățile care restrâng drepturile și libertățile cetățenilor. Vedeta spune că dacă societatea din care face parte o izolează, atunci va sta acasă prin lege.

Totodată, actrița a declarat că nu se mai regăsește în această lume și că deși oamenii se mulează vremurilor pe care le trăim, e nu poate face așa ceva.

În plus, vedeta a declarat în urmă cu ceva timp că a fost răcită, așa că a apelat la medicul Flavia Groșan, care i-a recomandat pastile și totul a trecut în trei zile. Nu a vrut, însă, să se testeze.

„Am avut o interacţiune cu doamna doctor Groşan, pentru că am răcit. Nu ştiu dacă am avut Covid. Am apelat la dânsa pe Facebook.

I-am dat mesaj şi mi-a dat numărul de telefon. Mi-a dat nişte medicamente, iar după trei zile nu mai aveam nimic. Nu m-am testat, pentru că nu cred în aceste teste„, declarat Carmen Tănase.