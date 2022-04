Carmen Tănase a salvat un ied de la tăiere, de Paște. Unde l-a dus ca să se asigure că va trăi mai departe: „Se făcuse ca un copil” EXCLUSIV

Carmen Tănase a mărturisit în exclusivitate pentru Impact.ro că nimeni din familia sa nu consumă carne de miel. Actrița se declară împotriva sacrificării animalelor, după ce în urmă cu câțiva ani a salvat un ied de la tăiere, într-o piață din Craiova. Apoi l-a crescut și a ajuns la circ, unde avea un număr îndrăgit cu un cascador.

Carmen Tănase se declară împotriva sacrificării mieilor pentru a ajunge pe masa oamenilor, de Paște. Artista a spus că nimeni din familia sa nu consumă carne de miel și a povestit pentru Impact.ro cum a salvat un ied de la tăiere, dintr-o piață din Craiova.

Mai mult, actrița ne-a mărturisit că l-a luat acasă și l-a îngrijit mai multe zile. Când acesta a crescut, i l-a încredințat unui coleg, actor la circ, întrucât iedul era foarte deștept.

„Când era Tudor (n.r. fiul actriței) foarte mic, am salvat un ied care urma a se tăia la piață în Craiova, în fața oamenilor. O barbarie din asta nu am putut accepta. Am avut grijă de el, era ceva atât de gingaș, se făcuse ca un copil, știa cuvinte, era foarte deștept.

Când a mai crescut, Adrian Ștefănescu, care era lider de sindicat și cascador la circ, mi l-a luat. Fiind atât de inteligent, iar el ca artist de circ având un număr cu un câine și un ponei, a vrut și iedul nostru.

Animalul a ajuns și-n străinătate, îl iubea toată lumea. Era însă foarte lacom și răsfățat și s-a repezit la mâncarea câinelui cu care stătea în padoc. A luat un os care i-a perforat intestinul. Eu am aflat târziu ca murit, că nu a mai putut fi salvat. A fost îngropat în spatele circului”, ne-a povestit Carmen Tănase, în exclusivitate.