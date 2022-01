Carmen Moraru, numită de Nicolae Ciucă secretar general adjunct la Ministerul Energiei. A fost implicată în dosarul Gala Bute

Carmen Moraru a fost numită de către premierul Nicolae Ciucă drept secretar general adjunct la Ministerul Energiei, la cererea ministrului Virgil Popescu. Ea este un fost om de încredere al Elenei Udrea și implicată în dosarul Gala Bute. De menționat este că funcțiile de secretar general și adjunct sunt funcții cheie într-un minister, ocupanții acestor funcții gestionând fluxul documentelor, dar și al informațiilor din instituție.

Carmen Moraru, numită de Nicolae Ciucă secretar general adjunct la Ministerul Energiei

Carmen Moraru, pe care premierul Nicoale Ciucă a numit-o azi în funcția e secretar general adjunct al Ministerului Energiei, la cererea ministului Virgil Popescu, conform unei decizii publicate în Monitorul Oficial, vine din funcția de director al Direcției monitorizare, Direcția generală organism intermediar pentru transport de la Ministerul Transporturilor.

Carmen Moraru a fost director în Ministerul Turismului în mandatul Elenei Udrea, dar și omul de încredere al acesteia în organizarea Galei Bute. Apoi, Carmen Moraru a fost martor în dosarul DNA despre Gala Bute, colaborând cu anchetatorii și dând informații despre circuitul banilor.

Carmen Moraru ar fi făcut parte și din Comisia de negociere care a atribuit firmei Europlus Computers, firmă controlată de Rudel Obreja, contractul pentru a se organiza Gala Bute.

Un raport OLAF mai arăta și aceeași Carmen Moraru a participat la încercarea nereușită de a deconta ilegal 1,5 milioane de euro din bani europeni pentru Gala Bute. În 2013, ea a fost angajată de Ramona Mănescu, ministru al Transporturilor, ca director peste Direcția de verificare a corectitudinii folosirii bailor eurpeni în minister, conform Tolo.ro.

În urmă cu patru ani, ministrul PSD al Transporturilor, Lucian Șova, ar fi promovat-o pe Carmen Moraru în funcția de vicepreședinte al grupului de lucru Working Party on Transport-Intermodal Questions and Networks, un format de lucru al UE, iar un an mai târziu, ea a fost promovată secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

Despre dosarul Gala Bute

În luna august 2021, judecătorii Instanței Supreme decideau amânarea recursului în casație formulat de Elena Udrea la sentința dată în dosarul Gala Bute, în care fostul ministru a primit o condamnare de 6 ani de închisoare cu executare, după ce a fost găsită vinovată de luare de mită şi abuz în serviciu. Elena Udrea a cerut atunci casarea sentinței.

”Amână cauza şi acordă termen la data de 22 noiembrie 2021, ora 13:00, sala Secţiilor Unite – 103″, a fost decizia Înaltei Curţi de Casație și Justiție în cazul judecării recursului în casație făcut de fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, în august 2021.

În același dosar, Rudel Obreja fusese condamnat la cinci ani de închisoare.