Carmen Harra, previziuni despre viitor. Ce se va întâmpla peste 13 ani, la nivel global

Carmen Harra a făcut previziuni sumbre despre viitor. Clarvăzătoarea susține că în următorii 13 ani vom avea parte de multe provocări pentru a putea să ne recăpătăm forțele. În același timp, Carmen Harra are încredere în viitor și le-a oferit tuturor și o veste bună.

Carmen Harra, previziuni sumbre despre viitor

Carmen Harra a făcut previziuni sumbre pentru viitor. Clarvăzătoarea stabilită în SUA susține că în următorii 13 ani lumea se va schimba în totalitate pentru ca noi să ne recăpătăm forțele și să avem parte de un nou început mult mai bun ca până acum.

„2020 este un an care dublează cifra 2 și ca număr este an 4. Este o cifră feminină și cu toții vrem să scăpăm de acest an, care este un an greu și vrem să scăpăm de anul acesta. 4 reprezintă cele 4 niveluri ale creației umane, corpul uman e făcut din 4 elemente – pământ, apă, foc, aer, cele 4 coțuri.

Cifra 4 se asociază cu cele 4 puncte cardinale și este asociată cu banii. Sub incidența cifrei 4 se dărâmă conceptul material pe care l-am creat de-a lungul timpului. Totul are o semnificație.”, a spus Carmen Harra, potrivit revistei Viva!.

Ce se va întâmpla în următorii 13 ani cu noi toți. Carmen Harra a oferit informații valoroase

Deși anumite provocări vor zdruncina și schimba lumea pe care o cunoaștem în totalitate, clarvăzătoarea susține că în următorii 13 ani vom cunoaște momente mult mai bune ca până acum.

„Dacă dăm atenție la coduri, simboluri, totul este în timp și nimic nu se putea întâmpla în alt timp. Acesta era timpul să se întâmple și de acum, timp de 13 ani, multe lucruri se vor întâmpla, care ne vor schimba existența pe Pământ. Părerea mea este că schimbările sunt necesare, sunt pentru binele nostru, al urmașilor noștri. Lumea va fi mai bună, legile noastre au ajuns într-un punct mort.”, a adăugat clarvăzătoarea.

Ce spune Carmen Harra despre anul 2021

Carmen Harra a făcut previziuni sumbre pentru viitor, dar le-a oferit tuturor și o veste bună. Aceasta susține că anul 2021 este unul plin de potențial, iar cei ce se gândesc la o investiție nu ar mai trebui să stea pe gânduri. Întrebată de un fan ce își dorește să își cumpere o casă dacă este o perioadă bună pentru a face achiziții de lungă durată, clarvăzătoarea a oferit un răspuns ce a bucurat pe toată lumea.

„Orice investiții în perioada aceasta sunt foarte pozitive.”, a spus Carmen Harra, potrivit publicației menționate mai sus.

În același timp, Carmen Harra își dorește ca lumea să fie mult mai cumpătată atunci când vine vorba despre alegerile importante pe care fiecare le face în viața lui.

„Vreau să acordați multă atenție pentru că hotărârile pe care le luați vor impacta viața dvs. în viitorul apropiat.”, a adăugat Carmen Harra.