Carmen Harra, previziune îngrijorătoare pentru 2023. Urmează o perioadă crâncenă pentru toată lumea

Celebra Carmen Harra face o serie de previziuni incredibile pentru anul 2023, în ceea ce privește sfârșitul războiului din Ucraina, căderea regimului Putin precum și viitorul României. Ce prespune cifra 8, având în vedere faptul că populația globală a depășit 8 miliarde de oameni.

Carmen Harra, despre un nou virus ce ar putea apărea la sfârșitul lui 2023

Invitată la Gold FM, Carmen Harra a vorbit despre viitorul mapamondului și despre ce ne așteaptă în următorii ani.

Prezicătoarea a fost surprinsă de faptul că pe data de 15 noiembrie a fost făcut anunțul că populația lumii a atins 8 miliarde de suflete. În aceeași dată calendaristică, spune specialistul, au început bombardamentele în Polonia în cadrul celui de-Al Doilea Război Mondial.

„8 este cifra karmei, care este legea universală a existenței. Să ajungi ca număr de locuitori la cifra asta, ne arată că am ajuns la platoul acela de care ne este greu să trecem dacă nu ne rezolvăm karmele”, a spus Carmen Harra la Gold FM.

România va trece printr-o perioadă benefică, regimul lui Putin va cădea

În ceea ce privește următoarea decadă, Carmen Harra susține că ne așteaptă ani fatidici, în care populația globală va traversa o perioadă dificilă, presărată cu probleme de natură financiară și nu numai.

În ceea ce privește conflictul armat din Ucraina, clarvăzătoarea susține că în 2023, oamenii vor fi martori la decăderea lui Vladimir Putin, lider mondial aflat sub cifra destinului 7: „Putin este sub steaua a trei de șapte: cifra personală, cifra anului și cifra destinului. Forța lui energetică se termină aici, sub coincidența cifrei 7”.

„Următorii 10 ani vor fi o perioadă crâncenă pentru omenire! Ăștia sunt anii fatidici. Biblia mereu vorbește de perioada aceea de 7 ani în care oamenii suferă de boli, de sărăcie, de foamete și așa mai departe. Noi traversăm acea perioadă acum, trecem prin purgatoriu. Încă de când a apărut Covidul, eu am avertizat că ăsta e un virus, dar va apărea altul. Noul virus va apărea undeva la sfârșitul anului 2023. Va fi un virus care se ia prin alimentație și care va afecta sistemul digestiv. Dacă atacăm sistemul digestiv, putem, prin virusul care va veni, să decimăm de 10 ori mai mult din populație decât s-a întâmplat înainte. Ăsta este un virus de o mie de ori mai periculos!”, a declarat vedeta la postul de radio menționat.

În ceea ce privește soarta României, Carmen Harra a subliniat faptul că țara noastră va traversa o perioadă favorabilă și benefică, în următorii ani.