Schimbare totală de look pentru Carmen Grebenișan. Fosta concurentă Asia Express, de nerecunoscut

A făcut furori la Asia Express, are mare succes pe Instagram, iar acum a şocat internetul cu noul look. De la blondul platinat, influencerița a trecut direct la… roşcat. Cum arată acum Carmen Grebenișan.

Frumoasa vloggeriță are mare lipici la publicul de pe Instagram şi YouTube, iar participarea la Asia Express i-a adus şi mai multă celebritate. După ce a avut ani la rând părul blond, Carmen Grebenișan a făcut o schimbare. Aceasta a povestit cum a ajuns să fie roşcată permanent, deşi a dorit să fie o modificare de câteva zile.

„Oare să vă spun că ultima dată am greșit și mi-am luat în loc de nuanțator o vopsea? Eu trebuia să mă fac cu nuanțator pe păr. Am constatat după ce mi-a fost aplicată în cap vopseaua. A fost o neînțelegere. Eu nici nu măcar nu știam cum arată vopseaua asta, nevopsindu-mă până acum niciodată, altundeva decât la Raul și vopsindu-mă a doua oară nuanța asta. Trebuia să fiu nuanțată, termenul corect folosit. Nu-i bine! Am comis-o, dar nu-i bine”, a explicat Carmen Grebenișan, pe contul ei de Instagram.