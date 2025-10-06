Carmen Grebenișan a născut! Mesajul emoționant transmis de Alina Ceușan: „Îngerașul este aici!”

Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au devenit părinți pentru prima dată, blondina aducând pe lume un băiețel perfect sănătos. Vestea a fost făcută publică de buna ei prietenă, Alina Ceușan, care a transmis fanilor că mama și copilul se odihnesc și se bucură de primele momente împreună. Emoția și fericirea cuplului sunt evidente, iar vestea a fost primită cu bucurie de fani și prieteni apropiați.

Carmen Grebenișan a devenit mămică pentru prima oară

Carmen Grebenișan a adus pe lume băiețelul la o clinică din Constanța, după ce ea și partenerul său au plecat recent din București pentru a se pregăti de momentul mult așteptat.

Celebra creatoare de conținut a trăit cu emoție venirea micuțului, iar acum visul ei cel mai mare s-a împlinit. Alina Ceușan a anunțat pe rețelele sociale:

”Îngerașul lui Carmen și Cristian este aici și nu putem fi mai fericiți de atât! Abia așteptăm să îl cunoaștem. Mama și bebelușul sunt foarte bine, se odihnesc zilele acestea”.

Cum a anunțat influencerița sarcina și ce așteptări avea

Vestea că urmează să devină mamă a fost făcută publică de Carmen Grebenișan printr-o postare pe Instagram, în timpul unei vacanțe în Miami, Florida.

”Cel mai prețios cadou al nostru de la Miami”, a scris ea atunci, împărtășind bucuria fanilor.

Povestea de dragoste dintre Carmen și Cristian durează de aproximativ un an, iar relația lor a fost inițial una la distanță, bărbatul fiind originar din Zalău și stabilit temporar în Statele Unite.

Blondina a explicat, potrivit Cancan, că relația lor este privată, deși nu ascunsă, și că experiențele anterioare au ajutat-o să stabilească un echilibru între viața personală și expunerea publică:

”Este o relație privată, nu ascunsă, dar nu vreau să fie expusă. Am învățat mai multe lucruri din relația trecută și am decis că este mai confortabil și pentru mine și pentru actualul partener să fie mai privată, pe cât se poate. Nu este nimic ascuns, dar nu o să ne vedeți foarte des în online.”

Cum s-au cunoscut cei doi proaspeți părinți

Cei doi se cunoșteau de mult timp, de aproximativ 10-15 ani, din Cluj, însă nu interacționaseră foarte mult până la începutul relației lor.

”Noi ne cunoșteam de multă vreme, dar nu am interacționat foarte mult. Cred în faptul că dacă ai o persoană lângă tine și nu este momentul să o descoperi, nu o vei descoperi chiar dacă stă lângă tine și 20 de ani. Iar atunci când vine momentul potrivit, te deschizi și tu”, a explicat Carmen Grebenișan în septembrie 2024.

Cu venirea pe lume a băiețelului, familia lor începe un nou capitol, plin de emoții, bucurii și momente speciale, iar fanii urmăresc cu nerăbdare fiecare pas din această perioadă magică.

