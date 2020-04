Carmen de la Sălciua, umilită în văzul tuturor. Ce s-a văzut când a apărut cu bustul la vedere

Carmen de la Sălciua nu se mai prezintă exemplar ca odinioară, consideră fanii ei. Aceasta nu a fost suficient de atentă la detalii în ultima postare. Ce s-a văzut când a apărut cu bustul la vedere?

Carmen de la Sălciua, umilită de fani

Carmen de la Sălciua este în continuare una dintre cele mai apreciate cântărețe de la noi, deși de o bună vreme este depășită în trending de Vlăduța Lupău și nu numai. Cu toate astea, există multe persoane care să o felicite pentru munca sa și pentru caracterul ei. Aici își fac loc și cârcotașii care nu-i scapă din ochi nicio greșeală.

Recent, Carmen a postat o fotografie în care apărea cu bustul la vedere. Piesa vestimentară aleasă nu a fost, însă, cea mai bună decizie, pentru că nu o avantaja deloc, spun unii dintre internauți. O urmăritoare din mediul online nu a menajat-o deloc pe Carmen și a început să-i critice dur ținuta aleasă cel mai probabil pentru următorul clip muzical.

„Îi scoate n relief niște părți nu tocmai avantajoase”

„Carmen, am și eu o întrebare: tu te-ai uitat la poza asta înainte să o urci pe rețelele de socializare? 🤔🤔🤔”, a fost comentariul răutăcios. Cei care o iubesc pe solistă și care nu au văzut nimic de criticat la ea au început să îi ia apărarea.

„Ce treabă are una cu alta? Am spus eu în vreun moment că nu-mi place de ea? Am spus doar că pantalonii ăia mai au putin și “pușcă” pe ea și să spunem că sacoul îi scoate în relief unele părți nu tocmai “avantajoase”. Dar ma rog, intrebarea era pentru EA, nu pentru tine! 😉😉😉”, a continuat internauta. Carmen de la Sălciua a ales să nu se bage în această polemică și nu a răspuns niciunui comentariu.