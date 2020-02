Carmen de la Sălciua mai are o soră. Ce au observat fanii când au apărut amândouă în public

Puțini știu faptul că Carmen de la Sălciua mai are o soră. Din spusele, vedetei Daniela Racolta se află stabilită în Italia, iar dorul de ea o năpădește adesea. Așa se face că cea mai recentă postare a lui Carmen de la Sălciua este despre sora ei.

Carmen de la Sălciua are o soră, iar recent vedeta a postat o imagine pe Instagram cu cele două. ”Germania nu e doar o țară …e țara în care se afla jumătate din sufletul meu …surioara mea ♥️👯‍♀️”, a ținut să precizeze vedeta. Pe de altă parte, fanii au făcut o remarcă inedită, spunând că… seamănă cu Daniela Crudu.

De amintit este faptul că sora lui Carmen de la Sălciua lucrează într-un domeniu diferit de al vedetei, însă cele două au o relație extrem de apropiată. Bruneta vrea să își lanseze sora mai mică în muzică, iar cele două se pregătesc chiar să scoată o piesă de debut

„Într-adevăr o sa scoatem o melodie împreuna cât de curând, dar încă nu știu despre ce este vorba, sora mea pregătește totul, ea știe mai bine ce ni s-ar potrivii pentru amândouă, dar am încredere că o să iasă ceva frumos! Mă las pe mâna ei, la fel cum m-am lăsat convinsă să încep ușor ușor în cariera muzicală! Ea a colaborat mult la convingerea mea și cred că este păcat de școala care am făcut-o să nu continui să fac asta! Nu este doar un moft, este ceva ce mi-am dorit dintotdeauna să fac, doar că am făcut o lungă pauză să mă gândesc mai bine dacă asta este cu adevărat ce trebuie să fac! Eu tind să cred ca va fii un început bun colaborarea cu sora mea!!!”, a declarat Daniela, sora lui Carmen de la Sălciua, în exclusivitate pentru HeyNews.ro, în urmă cu câteva luni.

Cât despre relația acesteia cu Carmen de la Sălciua, Daniela a declarat:

„Încă de când eram mici am fost foarte unite, eu fiind și sora mai mică ea avea tot timpu grija de mine, îmi aduc aminte un episod comic de atunci despre care mi-a povestit ulterior, când mama ma lăsat câteva ore în grija ei să îmi dea să mănânc și era să mă înece și multe alte întâmplări hazlii dar și multe momente mai puțin frumoase care cred eu că ne-au unit și mai mult, acum că am crescut suntem din ce în ce mai protectoare una cu cealaltă și ne iubim sincer cum trebuie de altfel să fie toți frații!”, a povestit Daniela pentru cancan.ro,