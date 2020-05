Carmen Brumă, cu burtica de gravidă pe internet. Ipostaza în care toată lumea aștepta să o revadă

View this post on Instagram

9 MAI 2014! Ieșisem de ziua mea la o terasă în Herăstrău, aproape de Spitalul Regina Maria! Urma să nasc natural, doamna doctor Luminita Enache îmi spusese că trebuie să fiu pregătită în orice moment (intrasem în săptămâna 41). Luasem cu noi la terasă bagajul pentru maternitate… în caz că se întâmpla… am născut 5 zile mai târziu. #pregnancy #preciousmoments #memoriesforlife