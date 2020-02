Cum este copilul lui Carmen Brumă și al lui Mircea Badea. Ce spune vedeta despre Vlăduț

Carmen Brumă are 42 de ani, dar și un trup frumos sculptat de orele de sport. A atras mult atenția cu recentele-i apariții în mediul online, aproape dezbrăcată, cu posteriorul la vedere, dând replici acide pentru cei care au criticat-o.

Cum este copilul lui Carmen Brumă și al lui Mircea Badea

Carmen Brumă a vorbit despre feminitate, despre stilul de viață, dar și despre Vlăduț, fiul său și al lui Mircea Badea. Vedeta a creat iar isterie pe Internet, postând imagini cu ea în zăpadă cu posteriorul la vedere. Carmen Brumă a dat și replici celor care au criticat-o pentru modul de expunere:

”Cred că pentru o femeie e important să facă ceea ce simte ea, atunci când simte ea. Să aibă grijă de ea, să nu uite să fie femeie, grasă, slabă, important e să-i placă să fie femeie şi să se comporte ca atare”, a precizat partenera lui Mircea Badea pentru click.ro.

Fiul ei urăște zăpada

Legat de vacanța la munte, Carmen Brumă a mai povestit și un lucru amuzant, și anume, faptul că fiul ei nu suportă deloc zăpada, dar că au reușit cumva să-l ”păcălească” pentru a putea merge la schi.

”El e un copil atipic. Se fereşte de zăpadă, anii trecuţi abia-de abia mergeam cu el la munte. Urăşte zăpada. Acum am reuşit să-l păcălim. A fost disperat când a dat prima zăpadă în Bucureşti, că i-a acoperit numerele de la maşinile din faţa blocului. E leşinat după maşini, ştie toate maşinile din faţa blocului. Să ne vezi pe noi cu şerveţele în faţa blocului cum ştergeam numere de la maşini, că plîngea Vlăduţ. Are o pasiune pentru maşinute, dar nu l-aş încuraja să devină pilot de curse. Are doar cinci ani şi jumăate, mai are timp să se răzgândească”, a mai povestit vedeta, potrivit aceleiași surse.