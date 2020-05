Carmen Brumă și-a înnebunit toți fanii. Unde s-a pozat doar în lenjerie intimă

Carmen Brumă alege adesea să-și arate rezultatele muncii sale prin diferite ședințe foto. În rochii de mireasă sau în lenjerie intimă, iubita lui Mircea Badea reușește să-și înnebunească fanii. Și dacă factorii ploaie și tocuri nu spun destul, atunci imaginea postată de aceasta pe internet sigur o va face.

Carmen Brumă, mod inedit de a se poza în lenjerie intimă

„Splendoarea fierbinte”, a numit-o un fan după ce a văzut noua postare a lui Carmen Brumă, care certifică faptul că știe să-și pună admiratorii pe jar. De această dată, este vorba despre o imagine în care vedeta apare în lenjerie intimă, pe tocuri, în ploaie. „Iar mi-am uitat umbrela??!”, a scris Carmen Brumă în dreptul fotografiei.

Reacțiile fanilor au fost împărțite. În timp ce unii au felicitat-o pentru cât de bine arată, alții i-au spus că ”dă în penibil” și este pe punctul de a atinge limitele ridicolului.

„Dai în penibil. Bănuiesc că ai și altceva de arătat lumii”

„Lumea are nevoie de modele. Tot ceea ce iti doresc este sa te pastrezi asa, sa fii sanatoasa si sa ai disciplina si determinarea de a te tine de acest program. Eu una, nu vad ce te-ar impiedica s-o faci. Pentru femeile inteligente, ceea ce faci demonstreaza ca se poate si este inspirational!👍👏/ Doamneeee, ce bine arăți 😍😍😍/ Invidia…bat-o vina”, sunt părerile pozitive primite de vedetă.

„Esti foarte frumoasa, dar uneori frizezi limitele cu ridicolul ! Adică dai in penibil, înțelegi…Cred că, fiind isteață, deduci singurică de ce😉/ Ok, chiar dacă o să-mi iau un block pentru asta, trebuie s-o spun: nu înţeleg ce sens are să expui atâtea hălci de carne. Bănuiesc că ai şi altceva de arătat lumii; poate că n-ar fi rău s-o faci. Nu de alta, dar altfel rămânem cu impresia că doar forma contează pentru unii”, sunt comentariile negative.