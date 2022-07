Carlos Santana, de urgență la spital după ce s-a prăbușit pe scenă. Informații de ultimă oră

Pionierul fuziunii dintre rock and roll și jazzul latino-american a fost transportat de urgență la spital. S-a întâmplat marți seară, 5 iulie, în timpul unui spectacol pe care Carlos Santana, în vârstă de 74 de ani, îl susținea în Michigan. Fanii au fost martori la scena înfricoșătoare în care artistul a fost transportat pe targă spre cea mai apropiată ambulanță. Află în ce stare se află chitaristul american.

Carlos Santana a fost transportat de urgență la spital. S-a întâmplat după ce a leșinat pe scena Pine Knob Music Theatre din Clarkston. Artistul a fost înconjurat imediat de membrii echipei muzicale și de către personalul medical de la fața locului, care a încercat să ofere primul ajutor.

O persoană de pe scenă ar fi cerut fanilor să se roage pentru legendarul chitarist de rock latin. Conform declarațiilor, artistul se confruntă cu o problemă medicală „gravă”. Carlos Santana a fost pus, ulterior, pe o targă, în timp ce saluta mulțimea de spectatori.

Membrii echipei muzicale au încercat să țină fanii departe, pentru a nu bloca transportul spre spital, după cum arată o serie de imagini publicate pe Twitter. Carlos Santana a fost transportat la departamentul de urgențe al McLaren Clarkston și „se simte bine”.

Momentan, artistul este ținut sub observație. Într-un comunicat de presă, managerul lui Santana, Michael Vrionis, a venit cu noi detalii despre evenimentele ce urmează. Concertul care trebuia să fie susținut miercuri, 6 iulie, la The Pavilion at Star Lake din Burgettstown, Pennsylvania, a fost anulat.

Cu ce probleme medicale se confruntă chitaristul

După ce a primit îngrijiri de specialitate, un reprezentant al rockerului a oferit TMZ mai multe detalii despre starea de sănătate a acestuia. Carlos Santana a fost copleșit de epuizare. Iar asta din cauza temperaturii caniculare resimțite pe scenă și a deshidratării, a susținut reprezentantul chitaristului.

Se pare că, potrivit zvonurilor, artistul a amețit și s-ar fi așezat, în primă fază, în fața tobelor. Ulterior, n-a mai putut face față oboselii și căldurii și a leșinat. Epuizarea nu este deloc de neînțeles, dacă luăm în calcul informațiile publicate pe site-ul artistului. Potrivit acestora, Carlos Santana a susținut 32 de concerte începând cu data de 25 martie.

După ce a suferit o „procedură cardiacă neprogramată” în luna decembrie 2021, chitaristul ar fi luat pauză de la activitatea profesională pe care o prestează. La acea vreme, artistul a anulat mai multe concerte din Las Vegas, asigurându-și fanii că are intenția de a le relua.