Simona Halep, atacată fără menajamente: „Să își amintească și ce s-a întâmplat la Budapesta”

Simona Halep a intrat într-un conflict surprinzător cu Ruxandra Dragomir, fost președinte al Federației Române de Tenis. Jucătoarea de pe locul 2 WTA s-a plâns că în 2011 i s-a interzis să se antreneze la Centrul Național. Asta după ce a ratat o convocare la echipa de FedCup a României, din cauza unei accidentări. Ruxandra Dragomir, fostă jucătoare de locul 15 WTA, cea care conducea FRT la acea vreme, i-a dat o replică dură. I-a amintit Simonei Halep că a fost printre cei care au susținut-o în primii pași ai carierei. Și chiar a cerut-o în lotul național, inclusiv pentru o deplasare la Budapesta.

„Chiar nu știu ce s-a întâmplat atunci, chiar nu îmi amintesc. Îmi pare rău dacă Simona a declarat lucrul acesta. Eu mă îndoiesc că nu a primit nimic de la Federație, dar nu contează! Întotdeauna îți reamintești lucrurile mai puțin bune. Să își reamintească mai bine episodul Budapesta, când ea avea 16 sau 17 ani și eu am nominalizat-o în echipa națională.

Ar fi mai bine dacă și-ar aminti că, atunci când eu eram căpitan la Fed Cup, am fost primul căpitan care a nominalizat-o în echipa națională, pe când ea avea 17 ani, după ce a făcut semifinală la juniori, la Australian Open! Nu știu dacă a declarat cu rea intenție ceea ce a declarat, dar îi reamintesc lucrul acesta. Puneți dumneavoastră în balanță și cântăriți ce s-a întâmplat. Eu am nominalizat-o în echipă în detrimentul unor jucătoare care erau mult mai bine clasate

Am sprijinit toate jucătoarele atât din postura de căpitan, cât și ulterior, ca președinte FRT. Era o junioară și eu am avut încredere în ea. Dacă ea vrea să își amintească doar lucrurile rele, este problema ei! Relația mea cu Simona este una bună și îmi pare rău că și-a amintit doar de perioada în care eram eu la federație. Dacă acum la federație sunt lucrurile extraordinare și atunci când am fost eu erau lucruri rele, asta rămâne să comenteze și celelalte jucătoare”, a declarat Ruxandra Dragomir pentru Prosport.