Care sunt concurenții de la Survivor care au operații estetice

Reality show-ul Survivor România de la Kanal D se află la cel de-al doilea sezon. Cele două echipe: Faimoșii și Războinicii se bucură de concurenți care au fizic de invidiat. Unii dintre ei așa sunt înzestrați de mama natură, alții au apelat la operații estetice. Iată care sunt concurenții de la Survivor România care au operații estetice.

Printre concurenții de la Survivor România, sezonul 2, se numără și Simona Hapciuc. Actrița, vedetă de televiziune și antrenor de fitness face parte din echipa Faimoșilor. Ea a practicat kickboxing-ul și are o experiență în industria sănătății și a fitness-ului de aproximativ 12 ani. Aceasta afirma înainte de emisiune că este pregătită să își depășească propriile limite și că poate să facă față oricăror condiții de trai.

Simona Hapciuc de la Survivor România se poate lăuda cu un fizic de invidiat. Chiar ea a declarat în nenumărate rânduri că a muncit foarte mult ca să ajungă la condiția fizică pe care o are astăzi. Se poate observa cu ochiul liber că Simona a apelat și la medicul estetician pentru a-și îmbunătăți înfățișarea.

Printre intervențiile chirurgicale la care a apelat frumoasa vedetă se numără:

Aceasta a dezvăluit în urmă cu ceva vreme care este rețeta ei pentru un corp de invidiat și că de când o urmează nu mai are probleme cu greutatea:

„Am avut 76 de kilograme şi am reuşit să slăbesc 26 de kilograme în aproximativ un an şi jumătate. Iniţial, m-am înfometat, iar acest lucru a fost o mare prostie, pentru că am pus totul la loc. Am făcut sport de performanţă, am lucrat ca instructor de fitness, iar în momentul de faţă fac sport doar pentru mine, atât fitness, cât şi kikboxing. Am ţinut toate dietele, însă în momentul de faţă am una doar a mea. Îmi plăcea să mănânc, am o problemă cu dulciurile, de care încerc să scap. Încerc să mănânc sănătos, fructe, iaurturi, peşte, salate şi carne de două trei ori pe săptămână”, declara Simona Hapciuc.