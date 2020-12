Care este secretul fericirii, de fapt. Lidia Fecioru te învață să îl descoperi VIDEO

Care e secretul oamenilor fericiți? Lidia Fecioru vine cu mai multe detalii care îi pot ajuta pe mulți să se descopere și să-și găsească fericirea. Care e secretul momentelor de liniște și fericire? Specialistul aduce în prim-plan detalii pentru cei triști.

Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre secretul fericirii în cadrul Rubricii Pilda Zilei a emisiunii Adevăruri Ascunse de la Antena 3. Aceasta a dezvăluit despre cum trebuie să procedăm pentru a putea trece mai ușor peste supărări. Specialista a indicat faptul că atunci când vin în cale supărări trebuie să eliberăm orice frustrare și furie sau oricare alt sentiment negativ și să păstrăm distanța față de aceia. Supărarea fură din fericire, iar distanța e cea mai importantă în acest caz.

„Nu ţineţi supărarea pe oameni. Ţineţi distanţa! Supărarea îţi fură fericirea. Distanţa e cea mai importantă. Din bătrâni se spune: nu-ţi face prieteni cu un om morocănos. Nu fii prieten cu un om morocănos. Aşa că nu ţineţi supărarea pe oameni, ţineţi distanţa. Oamenii, dacă şi-ar vedea în oglindă, în loc de faţă, caracterele, mulţi s-ar speria şi nu s-ar mai uita în oglindă în viaţa lor”, a spus Lidia Fecioru.

1. Legea comenzii Trebuie să formulezi clar ce vrei. Este foarte important să spui exact ce vrei. Gândurile noastre sunt cele mai importante. Când ceri ceva, trebuie să ceri foarte strict, fix. O singură dorinţă, un singur gând. Trebuie să comanzi şi să ceri. Nu trebuie să facem multe polologhii. Nu ne opreşte nimeni să spunem o rugăciune la asta. Nu ne opreşte nimeni să îl rugăm şi pe Dumnezeu să ne ajute.

2. Legea bunei-voinţe. Indiferent de câţi bani ai avea, trebuie să faci bine celor din jur pentru ca banii să rămână la tine. Este şi cazul celor care fac voluntariat. Dăruiesc fără să ştie nimeni. Trebuie să trăieşti în armonie cu ceilalţi. De unde dai, Dumnezeu dă înzecit”, a menţionat Lidia Fecioru, citata de antena3.ro.

„Tot citesc comentariile la emisiune și nu înceteaza sa ma uimească replicile, ca nu scriu cu virgula, ca nu am fusta corespunzătoare, ba ca ma uit la telefon, ba ca vorbesc prea mult, ba ca vorbesc prea puțin. Sa nu rad, sa nu plâng, sa nu asta, sa nu alta. Dragii noștri, eu chiar nu mai înțeleg nimic. Vreau doar sa pun o întrebare: ce contează mai mult pentru voi? Ce spunem sau cum arătam? Sunt sigura ca dacă am fi cocoșati, ciacari și ciungi, pe deasupra și prosti… ce ați avea de spus. Știu ca dacă am fi așa nu am fi la Adevăruri Ascunse. Doar atât vreau sa zic: Ascultați doar ce spunem noi, restul este totul trecător. Inclusiv noi!”

Lidia Fecioru