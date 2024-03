Care este parfumul favorit al Andreei Bălan. Prețul este foarte mic, puțini se așteptau

Andreea Bălan, una dintre cele mai iubite artiste din showbiz-ul românesc, ține în permanență legătura cu fanii săi pe rețelele de socializare. Solista nu ezită e să împărtășească anumite aspecte din viața sa personală și să le ofere fanelor sale trucuri în materie de modă și frumusețe. Pe pagina ei de Facebook, Andreea Bălan a dezvăluit care este parfumul său favorit. Deși v-ați fi așteptat ca ea să folosească doar produse scumpe, ei bine, parfumul folosit de vedetă se regăsește la un preț extrem de mic. Orice femeie poate să-și permită unul!

Andreea Bălan, una dintre cele mai îndrăgite vedete din România, se axează foarte mult și pe activitatea sa din mediul online, unde are o comunitate impresionantă de fani. Spre deosebire de alte vedete din showbiz, blondina nu adoptă o abordare extravagantă când vine vorba despre achizițiile personale. Andreea Bălan nu prea dă bani mulți pe haine, dar nici pe parfumuri. Spre uimirea tuturor, Andreea folosește un parfum destul de accesibil din punct de vedere financiar.

Vezi și: Andreea Bălan, desființată de o vedetă a Antenei 1: ‘A zecea roată de la rezervă’

Pe pagina sa personală de Facebook, Andreea Bălan a prezentat care este parfumul ei preferat. Solista folosește un parfum floral, cu miros de iasomie albă. În plus, prețul nu este deloc unul uriaș. Andreea Bălan a dezvăluit că a fost cucerită de un parfum senzațional, care costă doar 109 lei.

„Florile mele preferate sunt Lacramioarele, asa ca m-am bucurat mult cand am descoperit la @viorica_cosmetic_romania parfumul Elixir Floral cu esenta de lacramioare. Totodata imi place si Iasomia Regala si am pentru voi codul Andreea25 cu care le puteti achizitiona cu 25% discount. Va recomand produsele Viorica Cosmetics deoarece sun bio avand in componenta lor numai ingrediente naturale vegetale. Va puup”, a fost mesajul postat de aceasta.