Care este numele real al lui Jador, de fapt. Artistul începe marți competiția ‘Survivor All-Stars’ de la Pro TV

Jador, în vârstă de 28 de ani, este unul dintre concurenții de la Survivor All Stars! Solistul a acceptat din nou provocarea de a participa la competiția de la PRO TV și revine în Republica Dominicană. Survivor All Stars va debuta marți, 16 ianuarie 2024. 10 Faimoși și 10 Războinici se vor duela în noua aventură. Pentru că interpretul va participa din nou la competiția din Republica Dominicană, mulți sunt curioși să afle care este numele real al lui Jador.

Survivor All Stars va începe marți, 16 ianuarie 2024, la PRO TV! Printre concurenții noului sezon se numără și Jador. Celebrul manelist a ales să participe iar la competiția din Republica Dominicană. În 2021, el a fost unul dintre cei mai urmăriți concurenți.

Jador se află pe culmile succesului, iar fanii săi abia așteaptă să îl vadă la Survivor All Stars. Cu toate acestea, se cunosc foarte puține detalii despre viața privată. În plus, puțini știu care este numele real al lui Jador. Ei bine, în buletin, solistul, originar din Bacău, poartă numele Remus Ionuț Dumitrache.

El a devenit cunoscut în urmă cu cinci ani, după ce a participat la emisiunea matrimonială „Puterea Dragostei”, difuzată la Kanal D. Tot atunci, Jador s-a lansat și în industria muzicală, iar melodiile sale au prins foarte bine la public.

Deși acum este unul dintre cei mai apreciați soliști din România, Jador provine dintr-o familie modestă, penticostală, din Bacău. Copilăria și adolescența lui au fost marcate de multe lipsuri și a fost nevoit să înfrunte greutățile vieții. Părinții săi s-au îmbolnăvit de cancer la colon și au urmat mai multe tratamente costisitoare.

Jador nu s-a lăsat păgubaș și a terminat Grupul Școlar „G.J. Caniciov” Parincea, iar mai apoi a absolvit Facultatea de Relații Internaționale, în 2017. A obținut chiar și o diplomă de master în „Studii Economice”.

După ce a participat la Puterea Dragostei, Jador a fost cooptat să participe la Survivor 2021. Din păcate, nu a ajuns până la finalul emisiunii. El a fost nevoit să părăsească competiția din cauza unei accidentări la genunchi.

„Am crezut că e o joacă de copii și nu va fi așa greu. Este cel mai greu show la care am participat vreodată. Mi-am dorit să fiu aici, am luptat cât am putut, m-au iubit oamenii. Prima oară când m-am accidentat am rămas pentru oamenii care mă iubesc. Ei mi-au dat de mâncare, mi-au făcut părinții mândri de mine.

M-au ridicat de la Ionuț la Jador. Dumnezeu mi-a îndeplinit tot ce mi-am dorit. Sper că aici am rămas cel mai iubit, eu trăiesc din iubirea oamenilor, ei m-au făcut ce sunt, ei mi-au potolit foamea, că era foame mare la mine acasă. M-am luptat cu bărbați, nu am fost atât de praf, m-am descurcat. Am fost cu niște campioni mondiali în echipa mea și fotbaliști. Să mă ierte toți că am greșit, că am gură mare, dar nu țin în suflet nicio răutate”, spunea el după ce a fost eliminat de la Survivor.