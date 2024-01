Cine este Robert Moscalu de la Survivor All Stars 2024. Ce meserie are

Survivor All Stars 2024 urmează să înceapă pe Pro Tv pe 16 ianuarie, iar concurenții celor două tabere au fost deja anunțați. Cine este Robert Moscalu de la Survivor All Stars 2024? Concurentul a mai făcut parte din tabăra Războinicilor și este cunoscut pentru ambiția și perseverența sa în show. El are acasă o familie frumoasă pentru care muncește pe brânci.

Survivor All Stars 2024 începe curând

În 2024, participanții din sezoanele anterioare Survivor revin pe traseul competiției, având un singur obiectiv – să câștige fiecare probă și să ajungă până la final.

Noul sezon aduce cu sine reguli diferite, iar telespectatorii vor fi martorii strategiilor elaborate de concurenți și a deciziilor cheie luate în competiție. Toate acestea vor fi dezvăluite începând cu data de 16 ianuarie, atunci când emisiunea va fi difuzată atât la PRO TV, cât și pe platforma VOYO!

Printre primii concurenți Survivor All Stars din echipa Faimoșilor se numără Zannidache (sezonul 2), TJ Miles (sezonul 3), Cătălin Moroșanu (sezonul 2), Jorge (sezonul 4), Jador (sezonul 2), Andreea Tonciu (sezonul 3), Roxana Nemeș (sezonul 2), Elena Ionescu (sezonul 1), Ana Porgras (sezonul 2) și Ștefania Stănilă (sezonul 4).

Din tabăra albastră, în echipa Războinicilor, vor face parte Alex Delea (sezonul 3), Iancu Sterp (sezonul 1), Relu Pănescu (sezonul 3), Robert Moscalu (sezonul 4), Andrei Ciobanu (sezonul 1), Lola Crudu (sezonul 1), Ștefania Ștefan (sezonul 3), Alexandra Duli (sezonul 3), Maria Lungu (sezonul 4) și Maria Chițu (sezonul 1).

Primele două ediții ale show-ului Survivor au fost difuzate de Kanal D. În timpul acestei perioade, trofeul a fost câștigat de Elena Ionescu, fostă solistă a trupei Mandinga, și Zannidache.

Emisiunea a migrat ulterior la PRO TV, unde în sezoanele trei și patru, câștigătorii au fost Alex Delea și, respectiv, Dan Ursa, ambii din echipa Războinicilor.

Cine este Robert Moscalu de la Survivor All Stars 2024

Robert Moscalu este un tânăr hotărât să atingă succesul în viață, indiferent de provocările cu care se confruntă. Născut în Murfatlar în anul 1990, acesta a reușit până la 34 de ani să își facă o familie superbă, pentru care muncește din greu.

Robert este barman, însă nu este străin de lumina reflectoarelor. El a participat anul trecut la Survivor, tot în tabăra Războinicilor.

Acum, el revine pe micile ecrane, pregătit și determinat să câștige marele premiu.

Tânărul a absolvit Liceul Teoretic Murfatlar, iar apoi și-a început cariera de barman în Constanța.

Povestea personală a lui Robert Moscalu este plină de dragoste și realizări. La doar 34 de ani, jonglează cu două slujbe pentru a își susține familia pe care a format-o alături de soția lui.

El lucrează ca barman la Ammos by Blue Beach în Constanța, în special în sezonul estival, însă jobul său permanent este la Hotel Opera.

Robert și-a unit destinele cu Armanda, aleasa inimii sale, în urmă cu doi ani. Cei doi sunt acum părinții mândri ai unui băiețel care le face viața mai frumoasă.

Robert Moscalu este un tată exemplu și un soț iubitor, lucru care se poate vedea și pe Instagram, unde atât el cât și soția lui, își exprimă sentimentele unul față de celălalt.