Cine este Lilia Crudu (Lola) de la Survivor All Stars 2024

„Încerc să-mi găsesc cuvintele, dar nu prea-mi iese. Am in cap un singur gând „Totul a fost perfect!’ A fost minunat totul pana în cele mai mici detalii. Totul a fost peste așteptările mele, de la cununia civila, religioasa, la petrecere, absolut totul Perfect! Țin sa le mulțumesc tuturor celor care ne-au fost alături în aceasta zi. Doamne, ce oameni extraordinari avem în jurul nostru. Ce familie minunata! Iar soțului meu ii spun ca îl iubesc ❤️”, scria Lola (Lilia Crudu) de la Survivor All Stars, pe rețelele de socializare, în ziua nunții ei.